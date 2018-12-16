Antalya polisinden halde uygulama

Antalya’da toptancı halinde 253 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.
Antalya'da toptancı halinde 253 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından aranan şahısların yakalanması, terör örgütü üyelerinin barınmasının önlenmesi, işbirlikçi/milis ve yandaşlarının yakalanması amacıyla Büyükşehir Toptancı Hali&nde ‘Hal Uygulaması' yapıldı. 253 polisin katıldığı uygulamada, 72'si yabancı uyruklu toplam 2 bin 461 şahıs ile 539 araç sorgulandı. 4 araç trafikten men edilirken, bir araca "terör nitelikli mükerrer plaka" olarak aranmasının olduğunun anlaşılması üzerine yapılan motor-şase incelemesinde sakıncasının olmadığı tespit edildi. Trafik yönünden sakıncası olan araçlara toplam 21 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.