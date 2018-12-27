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Antalya polisinden minik öğrencilere seminer

Antalya polisi kreş öğrencilerine güvenlik ve trafik semineri verdi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, bilgilendirici eğitim faaliyetlerine Antalya Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde öğrenim gören minik öğrencilerle devam etti. Polisler öğrencilere, trafik güvenliği,emniyet kemeri, servis güvenliği, yaya geçidi kullanımı, evde,AVM, parklarda güvenlik, yabancılara karşı kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bilgiler verdi. Temel polislik bilgilerinin de anlatıldığı seminerde polisler öğrencilere poli robot gösterisinin yanında çeşitli hediyeler verdi.

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