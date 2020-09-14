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Antalya polisinden Oruç Reis'e anlamlı selam

Antalya polisi, Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan ve son olarak Antalya Limanı’na demirleyen Oruç Reis gemisini selamladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalya polisi, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan ve son olarak Antalya Limanı'na demirleyen Oruç Reis gemisini selamladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.


Antalya polisi, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptıktan sonra ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirleyen Oruç Reis gemisini etrafında turlar atıp selamladı. Bu anların görüntüsü ise klip olarak hazırlanıp İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından “Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan #oruçreisi ikmal ve bakım için geldiği Antalya Limanı'nda saygıyla selamlıyoruz” notuyla paylaşıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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