İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer

Antalya polisi temizlik işçilerine yönelik Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirme Semineri düzenledi.


Antalya'da yaz ve kış aylarında turizm sezonunun açık olması sebebi ile, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, parklara, bahçelere, mesire alanlarına, AVM'lere, caddelere, sokaklara ve deniz kenarlarına gidiyor. Bu bölgelerde insan ve araç yoğunluğu arttığından, suç oranlarında artış yaşanmaması amacıyla KGYS-Mobesa Kamera Sistemleri ve Emniyet birimlerince tedbirler alınıyor. Diğer yandan yoğun bölgelerde görev alan temizlik işçilerine de “Güvenlik Tedbirleri” konusunda seminer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.