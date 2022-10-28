Antalya protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileri yayınladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı mesajında, “Aziz Milletimizin inanç, cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla kurduğu Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü kutlarken, 100'üncü yıl heyecanını da yüreklerimizde hissediyoruz. Bu heyecan her yıl hanelerimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi, meydanlarımızı sarıyor. Bu heyecan 99 yıldır ilk günkü coşkusuyla, hürriyet aşkıyla yurdumuzun dört bir köşesini sarıyor. Her yıl 29 Ekim'de bağımsızlık tutkumuz artıyor, sevincimiz ve kardeşliğimiz pekişiyor, birlik ve beraberlik duygularımız kabarıyor, hürriyet sevdamız kat ve kat perçinleniyor. Çünkü Milletimizin eseri, zafer nişanı ve tarihi kararı olan Cumhuriyetimiz, bizlere bırakılan en kıymetli mirasımızdır. Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; “Türk Milletinin tabiat ve geleneklerine en uygun idare şekli Cumhuriyettir.” sözüyle bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir” sözlerine yer verdi.

Böcek: “99 yıldır hiç sönmeden yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şu ifadeleri kullandı: “Her 29 Ekim bize inanmayı, var olmayı, bitti denilen yerden yeniden başlamayı hatırlatır. İmkansızın mümkün olduğu gün olan 29 Ekim, millet olmanın, özgür olmanın, biz olmanın gücünü hatırlatır. Özgürlük ve bağımsızlığı için var gücüyle mücadele eden Türk Milleti'nin en büyük kazanımı olan Cumhuriyet meşalesi, 99 yıldır hiç sönmeden yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Attığımız her adımda Ata'mızın izinden gitmeye, Cumhuriyetimize, Atatürk'ün devrim ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüzümüzü hep aydınlığa, özgürlüğe ve daha güzel yarınlara çevireceğiz. Cumhuriyetimizin 99. yılını bir kez daha kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Ümit Uysal: “. 99 yıl önce bugün bütün dünyaya ‘Biz de varız' dedik”

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla yayımladığı mesajında “99 yıl önce bugün bütün dünyaya ‘Biz de varız' dedik. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı kutlu olsun” dedi. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi: “99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, ulus olarak Cumhuriyetimizi ilan ettik. ‘Muasır uygarlık düzeyini aşacağız' dedik. ‘Kalkınacağız, gelişeceğiz, ilime, irfana göre kendimizi yapılandıracağız. Yöneticilerimizi seçeceğiz. Hür, bağımsız bireyler olacağız' dedik. 99 yıl önce bugün bütün dünyaya ‘Biz de varız' dedik. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı kutlu olsun.”

Hakan Tütüncü: “Türk Milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ise mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “ En Büyük Eserim ” dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılını yaşamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyet, tarih boyunca esaret görmemiş, esir edilemez, onurlu mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışı, küllerinden yeniden doğuşunun adı ve Türk Milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biridir. Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Vatanımızı talan için Anadolu'ya koşanlar, milletin cesareti, kararlığı ve mücadelesi karşısında yaşadıkları hezimeti, 15 Temmuzda da olduğu gibi bundan sonrada yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimizin birlik ve beraberliği karşısında her zaman yaşayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Adem Murat Yücel: "Tarih sahnesine yeniden Türk Milletinin adının yazılmasıdır"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığımız, milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergesi olan tarihteki en büyük zaferlerimizden birisi cumhuriyettir. Tarih sahnesine yeniden Türk Milletinin adının yazılmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘En büyük eserim' dediği Cumhuriyet geleceğimizin de teminatıdır. Bizlere emanet edilen Cumhuriyeti huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman var gücümüzle çalışacağız. Bu yıl da işe bu büyük zaferin 99. yıldönümünü kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Alanya halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, bütün hemşerilerimi sevgiyle selamlarım.”

Semih Esen: "Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı hep sürdürmeliyiz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferler sonrası Türk milletine armağan ettiği en büyük bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetle beraber küllerinden yeniden doğdu. Seçtikleri vekiller aracılığıyla kendi kendini yönetme biçimiyle tanışan halkımız, 99 yıldır Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı tutunmuş, bir daha asla bırakmayacağını defalarca göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği ilkeleri aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza cumhuriyeti aktararak, aydınlık günlere olan inancımızı her zaman sürdüreceğiz. Çocuklarımızın daha özgür bir ülkede yaşamasını istiyorsak cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı hep sürdürmeliyiz. Bu memleket çocuklarımızın, biz çocuklarımızın kiracısıyız, babalarımızın da ev sahibiydik. Yaşasın Cumhuriyet, en büyük bayramımız kutlu olsun”

Ali Bahar: “Ulu önder Atatürk, hedef olarak bizlere çağdaş uygarlığı göstermiştir”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Cumhuriyet Bayramı, milletimizin en büyük bayramıdır. Cumhuriyet Bayramı kayıtsız, şartsız bir birleşme günü olmalıdır" dedi. Ali Bahar mesajında şunları kaydetti; "140 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin en köklü çınarlarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli üyeleri, kıymetli Antalyalılar; Antalya'mızın kahraman müteşebbisleri geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının her aşamasında canları pahasına mücadele etmiştir. Bu köklü tarih bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. ATSO olarak görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi ve kentimizi daha ileri seviyelere çıkarmak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, 'muasır medeniyetler' seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu önder Atatürk, hedef olarak bizlere çağdaş uygarlığı göstermiştir. Çağdaş uygarlık, eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta, mimaride, hukuk sisteminde, demokraside, ileriye bakan, ileriyi düşünen, ileriye atılan bir yaşama biçimidir. Bu hedef doğrultusunda omuz omuza ve uzlaşı içerisinde, sürekli ileri bakarak yürümek zorundayız.”

Ali Çandır: “Cumhuriyet güçlü ekonomi, güçlü ülkedir”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, mesajında şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Tarihin en şanlı zaferlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini dünyaya göstermiştir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başarısını cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet halktır, cumhuriyet eşitliktir, hukuktur, akıldır, bilimdir. Cumhuriyet, toplumun gelişiminin en önemli teminatıdır. Cumhuriyet çağdaşlaşma hamlesidir. Cumhuriyet güçlü ekonomi, güçlü ülkedir. Cumhuriyet, hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun tüm yurttaşları eşit statüde demokrasi çizgisinde buluşturur. Ata'mızın, “Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli (karakterli) muhafızlar ister” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerdedir. Cumhuriyetimizin hiçbir kazanımından vazgeçmeyiz, vazgeçemeyiz.”

Adlıhan Dere: "Bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmemesi, ezanımızın dinmemesi ve bayrağımızın inmemesi için bir an olsun tereddüt etmeden kendilerini siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Benim En Büyük Eserim' dediği, gücünü halktan alan ve milli egemenliğe dayanan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayretle, fedakârlıkla ve bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur ve kuruluşundan bu yana ülkemiz ve milletimiz çok büyük başarılara imza atmıştır. Büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti benimsediği evrensel ilkeleri koruyarak Atatürk'ün hedef gösterdiği ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' vizyonuna, her zaman emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" sözlerine yer verdi.

Osman Sert: "Her geçen gün daha fazla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'inci yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak Atamızın bıraktığı emanete sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirten Başkan Osman Sert, “Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz bir kale ve ulu bir çınardır. Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet'i bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. ANTGİAD Başkanı Osman Sert, mesajında şunları kaydetti; “Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Cumhuriyeti emanet almış gençler olarak Ulu Önder'in bizlere gösterdiği hedeflere durmaksızın ilerlemekte ve bu yolda hız kesmeden yürümekteyiz. Ulu Önder Büyük Atatürk, ‘Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir' diyerek bizlere çok önemli bir görev verip benzersiz bir emanet bırakmıştır. Biz de ANTGİAD olarak aldığımız bu emaneti daha ileriye taşımak ve yüceltmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz."