Antalya protokolünden 30 Ağustos mesajı

Antalya protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Antalya Valisi Ersin Yazıcıoğlu mesajında, “Milletimiz var oldukça kıyamete kadar da bu ruh ve bu inanç asla gölgelenmeyecektir. Bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır” ifadelerine yer verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, “100 yıl önce yakılan bu özgürlük ve bağımsızlık ateşi, asırlar boyu yanmaya devam edecektir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert mesaj yayımladı.

Vali Ersin Yazıcı: “Bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu şanlı 30 Ağustos Zaferi; 1071'in Ağustos'unda Sultan Alparslan'ın bize vatan kıldığı Anadolu'da, ilelebet var olacağımızın yedi düvele karşı bir kez daha ilanıdır. Bu şanlı 30 Ağustos Zaferi; ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan ecdadımızın cesaret nişanıdır. Bu şanlı 30 Ağustos Zaferi; Gazi Mustafa Kemal'in “Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” sözünün en güzel teminatıdır.

1000 yıl önce Sultan Alparslan komutasındaki milletimizin inancı, kararlılığı ve mücadele ruhu nasılsa 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde de aynıydı. Milletimiz var oldukça kıyamete kadar da bu ruh ve bu inanç asla gölgelenmeyecektir. Bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır.

Şanlı zaferimizin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Malazgirt'ten Dumlupınar'a canını hiçe sayarak bize bu vatanı emanet kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Devletimiz var olsun, Milletimiz sağ olsun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.”

Muhittin Böcek: “100 yıl önce yakılan bu özgürlük ve bağımsızlık ateşi, asırlar boyu yanmaya devam edecektir”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yayımladığı 30 Ağustos mesajında, “Yüce Türk Milleti'nin gurur ve iftihar günü olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılını büyük bir heyecanla kutluyoruz. Başta bu zaferi bizlere armağan eden, izinden asla ayrılmayacağımız Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile dolu olan bu ruh ile kazanılan zafer, İstiklal mücadelemizi başarıya taşımış, vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtulmuştur. 100 yıl önce yakılan bu özgürlük ve bağımsızlık ateşi, asırlar boyu yanmaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğinden vazgeçmeden, inanç ve kararlılıkla yürüdüğü sürece Türk Milleti'nin önünde geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da hiçbir engel duramayacaktır. Tüm imkansızlıklara, tüm zorluklara rağmen yılmayan, canı pahasına vatan topraklarından vazgeçmeyen ve bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ümit Uysal: “30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal'ın mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos 1922'de kazandığımız zafer, elimizde kalan son kara parçasında, Anadolu'da bize bir ülke kurma olanağı verdi. Demokratik esaslara dayalı, insan haklarına saygılı, refaha, muasır medeniyete ulaşmayı ve toplumu iyi, bağımsız, hür, onurlu yaşatmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi, aydınlanma önderlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmet ve hürmetle anıyoruz.”

Hakan Tütüncü: “Gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 30 Ağustos mesajında, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, yokluk içindeki bir milletin ordusuyla bütünleşerek tarih yazdığı ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayan, 30 Ağustos 1922 de eşsiz bir zaferle sonuçlanan ve İzmir'de istilacı hainlerin denize dökülmelerini sağlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milletinin ilelebet Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşayacağı tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.

Büyük zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin: “30 Ağustos'un 100'üncü yılında ekonomide de büyük taarruz başlatmalıyız”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise mesajında, “Türk özel sektörü olarak bugün sanayiden turizme, tarımdan ticarete her alanda 30 Ağustos ruhu ile bayrağımızı dünyanın her köşesinde gururla dalgalandırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nesle düşen güçlü temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha ileri taşımaktır. 30 Ağustos'un 100'üncü yılında ekonomide de büyük taarruz başlatmalıyız. Büyük Taarruz müthiş bir planlama, sarsılmaz bir kararlılık ve fedakarlıkla başarılmıştır. Türk girişimcisi olarak bu hedef doğrultusunda hep birlikte yürüyeceğiz. Bu güven ve inançla milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

ATB Başkanı Ali Çandır: “Yılmadan, yorulmadan üretmeye devam ediyoruz”

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın 30 Ağustos mesajında, “İş dünyası olarak Ata'mızın açtığı yolda yürüyor, ekonomik bağımsızlığımız için yılmadan, yorulmadan üretmeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert: “Atatürk'ün gösterdiği ve öğütlediği yoldan vazgeçmeden yürümekteyiz”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Genç iş insanları olarak geçmişte alınan bu zafer ile bize bırakılan büyük mirası daha da ileri götürmek için her zaman çalışmaktan, değer katmaktan ve üretmekten gurur duyuyoruz. ANTGİAD olarak Atatürk'ün gösterdiği ve öğütlediği yoldan vazgeçmeden yürümekteyiz. Ulu Önder'in söylediği ‘Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz.' Bizler de bu sözlerden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti için geçmişten gelen zaferlerin emanetçisi olarak çalışmaya, değer katmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.