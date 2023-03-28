Antalya rengârenk lalelerle süslendi

Orta refüj ve kavşaklarda açan 70 bin lale adeta kentte renk cümbüşü yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından üretilen ve kentin dört bir tarafında Aralık ayında toprakla buluşturulan 70 bin lale rengarenk görüntüleriyle baharı müjdeliyor. 2 ay toprak altında kalan laleler, baharın gelmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Baharın müjdecisi laleler renk cümbüşü içinde kentte görsel şölen yaşatıyor.

Renk cümbüşü

Lalelerin ve mevsim çiçeklerinin, ortaya koyduğu görsellik vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Antalyaspor Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi önü ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere kent merkezinde park ve orta refüjler muhteşem bir güzelliğe kavuştu.