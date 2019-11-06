Antalya Sağlık Spor'a ana sponsor

Antalya'nın köklü spor kulüplerinden, futbol, güreş ve satranç branşlarında faaliyet gösteren Antalya Sağlık Spor'a OFM Antalya Hastanesi 2019-2020 futbol sezonunda ana sponsor oldu.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının protokol törenine, Antalya Sağlık Spor Genel Koordinatörü Arif Oktaroğlu, Hastane Başhekimi Dr. Cem Mutlu ve İşletme müdürü Ahmet Mençi katıldı. Toplantıda ilk sözü İşletme Müdürü Ahmet Mençi aldı. 2002 yılında hizmete açılan hastanenin, kurulduğu günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirten Mençi, "Her zaman spor ve sporcunun dostu olan Özel OFM Antalya Hastanesi olarak, İl Sağlık Müdürlüğümüz takımı, Antalya Amatör Kümede mücadele eden, sağlık camiamızı temsil eden Antalya Sağlık Spor Kulübüne sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca gençlerimizin spor yapmasına vesile olduğumuz için de mutluyuz. Antalya Sağlık Spor'un başarılı bir kulüp olduğunu biliyoruz. Bizim için spor karşılaşmalarındaki sonuçlardan ziyade; gençlerimizi sokak ve kahve köşelerinden, sigara, alkol, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan kurtularak sağlıklı yaşamaları için spor yapmalarına vesile olabiliyorsak bizim için gerçek başarı ve mutluluk budur. Sporcu sağlığının çok önemli olduğun bildiğimiz için, amatör ve profesyonel tüm spor kulüplerin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

“Amatör spor kulüplerine destek çok önemli”

Hastane başhekimi Dr. Cem Mutlu da, spora ve sporcuya destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Futbol, Satranç ve Güreş branşlarında faaliyet gösteren Antalya Sağlık Spor Kulübüne başarılar dileyen Dr. Cem Mutlu, “ Antalya'nın spor turizmi konusunda da önemli bir merkez haline geldi. Amatör spor kulüplerine sağlık hizmetleri konusunda destek olmanın, spor ve sporcu gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Antalya Sağlık Spor; gençlerin futbol, güreş ve satranç müsabakaları konusunda gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Kendilerine sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtiyor, 2019-2020 futbol sezonunda başarılar diliyoruz” dedi.

Okratoğlu'ndan teşekkür

Antalya Sağlıkspor Kulübü Genel Koordinatörü Arif Oktaroğlu da, "Antalya Sağlık Spor olarak bizler sporun gençlere kazandırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsam da pek kurum ve kuruluş bizlere desteğini esirgemedi, bunun için çok teşekkür ederim. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmanın, spora ve sporcuya önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Hastane Başhekimi Dr. Cem Mutlu ve İşletme Müdürü Ahmet Mençi'ye birçok sosyal alanda olduğu gibi, spor kulübümüze de sponsor olarak verecekleri destekten ötürü kurumum adına teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.