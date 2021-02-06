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Antalya sahillerinde yaz sezonu aratmayan görüntüler

Antalya’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

Antalya'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Sahildeki görüntü turizm sezonunu aratmadı.


Turizm kenti Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. Şehrin tadını ise kısıtlamadan muaf turistler çıkardı. Sahil boyundaki otellerde konaklayan turistler havlularını ve bisikletlerini alıp sahile indi. Turistlerden bazıları kış mevsiminde güneşlenirken, bazıları ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.


Lisanslı yüzücü olan Deniz Demircan (47), "antrenman yapmak için denize geldim. Hava çok güzel, deniz çok güzel. Antalya'da dört mevsim denize girilebiliyor. Antalya'nın tanıtımı içinde çok güzel. Aynı zamanda Antalya'da yüzüp ardından kayak yapılabiliyor. Kırk dakikadır yüzüyorum, yaklaşık 3 kilometre yüzdüm. Özellikle yurtdışından turist bekliyoruz önümüzdeki aylarda turizmin canlanacağını düşünüyorum" dedi.

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