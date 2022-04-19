Antalya Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 48' tamamlandı

İsmail Başıbüyük, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Yönetimi ile birlikte, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 372 bin 916,85 metrekarelik orman arazisi üzerine inşa edilen Antalya Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

“Kapasite ve kalite artacak”

5 Bloktan oluşan inşaat alanını ve inşaat halindeki tüm binaları tek tek inceleyen Başıbüyük, “İnşaatı devam etmekte olan yeni şehir hastanemiz son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özellikli bir sağlık üssü olacaktır. Vatandaşlarımıza en kısa zamanda hizmet sunmak için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Başlama tarihi 19.03.2021 olup, 2023 Nisan ayı içerisinde bitmesi planlanan inşaatın bugün itibari ile fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 48'dir. Bu büyük sağlık kompleksinde aynı kampüs içinde entegre bir şekilde ihtiyaç duyulan bütün hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır. İlimizde sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi de artacak, artan kalite ve yeni teknolojilerin kullanımı ile sağlık turizmi potansiyeli de önemli ölçüde gelişecektir'' dedi.