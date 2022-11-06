Antalya Şehir Hastanesine konforlu yollar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi'ne Korkuteli ve Burdur istikametinden ulaşımı sağlayacak 6. yolun devam eden çalışmalarını inceledi

Kepez Belediye Hakan Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi'ne Korkuteli ve Burdur istikametinden ulaşımı kolaylaştıracak yolun devam eden çalışmalarını inceledi. Başkan Tütüncü'ye arazi inceleme gezisinde Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan eşlik etti.

Korkuteli ve Burdur'dan ulaşım sağlanacak

Antalya Şehir Hastanesi'ne rahat ulaşımı sağlayacak yol çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “Hastanemizin bağlantı yollarını en güzel şekilde açmak için arkadaşlarımız büyük bir gayretin, büyük bir çabanın, büyük bir heyecanın içerisindeler. Hastaneye şehirden ulaşan 5 tane yol yaptık. Şimdi trafiği rahatlatacak bir altıncı yolu daha ilave ediyoruz. Bu yolları yapmak aslında bizim için son derece mutluluk verici. Bölgeye değer kazandırıyoruz, trafiği rahatlatıyoruz, zamandan da yakıttan da tasarruf sağlıyoruz. Bu yeni açtığımız yol artık Korkuteli istikametinden, Burdur istikametinden Şehir Hastanesine gelecek olan hemşerilerimizi şehir içi trafiğini görmeden doğrudan hastaneye getirmeyi amaçlayan bir yol. Bu açtığımız yeni yolun hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu yol, gelecek planlamalarımızda Kemer'e kadar uzanacak bir yol olacak. Şehir Hastanesini aynı zamanda Kemer'e bağlamak ta bizim için bir mutluluk olacak” dedi.