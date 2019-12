Antalya ?ehir Tiyatrosu ?stibdat Kumpanyas? ile perdelerini a?acak

Antalya B?y?k?ehir Belediyesi Antalya ?ehir Tiyatrolar? (A?T), perdelerini 26 Ocak'ta ??stibdat Kumpanyas?' oyunu ile a?acak. Cam Piramit'teki provalar? ziyaret eden B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer oyunculara ba?ar?lar diledi.

Yeni oyuncularla kadrosunu g??lendiren Antalya ?ehir Tiyatrolar?, bu sezon sahneleyece?i ilk oyun olan ??stibdat Kumpanyas?'n?n ?al??malar?na h?zla devam ediyor. Mine T?zen T?fek?io?lu'nun y?netti?i oyunun 26 Ocak'ta seyirciyle bulu?mas? hedefleniyor. Mine T?zen T?fek?i y?netiminde ?al??malar?na Cam Piramit Meltem Salonu'nda devam eden A?T oyuncular?n? B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ziyaret etti. Provalar? izleyen Tuncer, oyuncularla tek tek selamla?arak yeni sezonda ba?ar?lar diledi. B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Muhittin B?cek'in A?T ekibine selam ve sevgilerini iletti?ini ifade eden Genel Sekreter Cansel Tuncer, ?Yeni sezonu in?allah hep birlikte a?aca??z. Size g?veniyoruz. ?ok g?zel oyunlar sergileyece?inize inan?yoruz. Tiyatromuza her t?rl? deste?i vermeye devam edece?iz. ??nk? tiyatro, k?lt?r, sanat bizim i?in ?ok ?nemli. Antalya'da k?lt?r-sanatla ilgilenen herkesi sizlerle bulu?turmak istiyoruz? dedi.

"Kad?nlar?n g?c?ne inan?yoruz"

Y?netmen Mine T?zen T?fek?io?lu'nun A?T i?in b?y?k bir g?? oldu?unu belirten A?T Genel Sanat Y?netmeni G?khan Avk?ran da, ?Mine Han?m, ?stanbul Devlet Tiyatrosu gelene?inden hem bize destek olmak hem de oyunumuzu y?netmek i?in burada. Oyuncu se?melerimizde yaln?zca bir j?ri de?ildi. Mine Han?m y?netece?i oyunu i?in oyuncular? da kendisi se?ti. Antalya i?in ?ok ?nemli bir ki?idir. 1993-2000 y?llar? aras?nda Antalya Devlet Tiyatrosunda rahmetli e?i ile beraber ?ok g?zel ?r?nler verdi. Yeni d?nemde kad?nlar?m?za pozitif ayr?mc?l?k yap?yoruz. ?lk oyunumuzun y?netmeni kad?n. Bir sonraki oyunumuzun y?netmeni de kad?n olacak. Kad?nlar?n g?c?ne inan?yoruz? diye konu?tu.

Y?netmen Mine T?zen T?fek?io?lu ise, ?Antalya benim i?in ?ok ?zel bir ?ehir. K?z?m?z burada do?du. Antalyal? tiyatro severleri ?ok g?zel bir oyunla bulu?turaca??z. Yo?un bir ?al??ma i?indeyiz. Bu ekibin elimden geldi?ince her zaman yan?nday?m? dedi.

Antalya B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer prova sonunda t?m ekiple hat?ra foto?raf? ?ektirdi.