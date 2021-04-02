Antalya semaları binlerce balonla masmavi oldu

Antalya'da otizme dikkat çekmek için gökyüzüne 4 bin adet mavi balon salındı. Rüzgarla gökyüzünde yayılan balonları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirmek için kayda aldı.

Antalya'da; Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ‘mavi balon' etkinliği düzenlendi. 2 ayrı noktada gerçekleşen etkinliğe il protokolünün yanı sıra otizmli aileler ile çocukları ve vatandaşlar yine çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlikte otizme dikkat çekmek için Antalya semalarına mavi balon bırakıldı. Gökyüzünde görsel şölenin oluştuğu etkinlikte, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Otizmli çocuklar ise saldıkları balonların gökyüzünde ilerleyişlerini uzun süre izledi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık, yakın zamana kadar toplumda çok fark edilmeyen, öne çıkarılmayan otizm gerçeğinin son yıllarda büyük önem kazandığına dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi olarak 600'e yakın otizmli öğrenciye bu konuda destek olduklarına işaret eden Balık, “Gelecek günlerde bu tip konulara daha çok eğileceğiz. Başta otizm olmak üzere, tüm kısıtlı vatandaşlarımıza birebir ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün de çocuklarımızın içinde bulunduğu durumu topluma daha iyi fark ettirebilmek için farkındalık günü nedeniyle parkımızda mavi balon uçuruyoruz. Onların toplumun içerisinden biri ve gerçeği olduğunu ve hepimizin kardeşi, çocuğu, arkadaşı olabileceğini buradan göstermek istiyoruz” dedi.

“Bugün Antalya semaları masmavi”

Otizmdeki hızlı artıştan dolayı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan edildiğine işaret eden Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz da, yine artıştan dolayı da Nisan ayının tamamının otizm ayı ilan edildiğini söyledi. Baz, farkındalık oluşturmak için mavi balon etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Otizmde yaşadığımız sorunları ve sıkıntıları, ailelerimiz ile çocuklarımızın yaşadığı bütün problemleri, mavi balonları gökyüzüne bırakarak yetkililere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Antalya semaları masmavi, otizm farkındalığıyla donatıldı” ifadelerini kullandı.