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Antalya semalarında Sığırcıkların dansı

Antalya’da dün akşam saatlerinde ortaya çıkan sığırcık sürüleri, tarihi kaleiçi semalarında senkronize hareketleriyle adeta şov yaptı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde ortaya çıkan sığırcık sürüleri, tarihi kaleiçi semalarında senkronize hareketleriyle adeta şov yaptı. Antalya semalarına bakan vatandaşlar gözlerini sığırcıkların eşsiz dans gösterisinden alamadı.


Antalya'da gün batımı sırasında yüzlerce sığırcık gökyüzünde adeta tek vücut oldu ve ahenk ile dans etmeye başladı. Birbirinden farklı figürler sergileyen kuşlar, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yüzlerce kuşun bir araya gelmesiyle oluşan eşsiz görüntüler dakikalarca devam etti. Özellikle tarihi kaleiçi ile dünyaca ünlü konyaaltı sahili üzerinde alanda sürü halinde senkronize uçuşlarını, alaca karanlık eşliğinde sürdüren sığırcık sürücü, bir süre sonra yine hep birlikte ortadan kayboldu.


Sığırcıkların bu senkronize uçuşu yiyecek bulmayı kolaylaştırıyor ve diğer avcı kuşlara karşı bir savunma mekanizması olarak biliniyor



Sığırcık kuşları


Sığırcık, ötücü kuşlardan sayılan ve familyasına adını veren sığırcıkgillere ait bir tür. Boyları ortalama 20 santimetre. Genel yaşam alanı Avrupa'nın sıcak bölgeleri olan bu kuş türüne Türkiye'de ve Asya'nın batı kıyılarında da rastlanıyor. Türkiye'de bugüne kadar kaydedilmiş yaklaşık 500 kuş türünden biri olan sığırcıklar oldukça eski bir kuş ailesi.

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