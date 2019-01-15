Antalya Serbest Bölge Köprülü Kavşağı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hizmete girecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Günlük 50 bin aracın geçtiği kavşağın 8 Mart'ta trafiğe açılması hedefleniyor.

Vali Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kavşak çalışmalarını yağmur altında yerinde inceledi. Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Vali Karaloğlu ve Türel'e çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İncelemenin ardından Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Antalya Çevre Yolları Kontrol Şefliği'nde, kavşak projesi üzerinden sunum yapıldı. 3 köprü, 8 kavşak yolunun yer aldığı projede, 80 iş makinesi ve 180 personel çalışıyor.

İncelemeler sırasında konuşan Vali Münir Karaloğlu, uzun süredir şehrin gündeminde olan, problemli bir işin çözüldüğünü belirterek, Serbest Bölge Liman Kavşağı bittiğinde, yakıt ve nakitin yanında çevre açısından olumlu bir katkısı olacağını kaydetti. Kavşağın yapımının kamulaştırma sorunları nedeniyle uzun süredir beklediğini anımsatan Vali Karaloğlu, "Planlama ve kamulaştırma sorunu çözüldü. Kasım ayında 40 milyon liralık yeni ihalesi yapıldı. Çok kısa sürede kavşağı bitirip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde trafiğe açmak istiyoruz" dedi.

"Havalimanından Kemer'e kesintisiz ulaşım"

Antalya'nın geliştiğini, büyüdüğünü vurgulayan Vali Karaloğlu, "Antalya'nın bu kavşaklara ihtiyacı var. Zaman zaman 'Kavşaklar trafiği hızlandırırmış kent merkezine daha fazla araç girmesini sağlarmış' gibi sofistike yorumlar da okuyorum. Bu kavşaklar olmadan şehre nasıl girip çıkacaktık. 4 kavşakta yapılacak düzenlemeyle havaalanından çıkan bir aracın kesintisiz Kemer'e ulaşımı sağlanmış olacak" ifadelerine yer verdi. Vali Karaloğlu, Antalya'da yerel yönetim ve merkezi hükümet birimi arasındaki koordinasyondan Antalya'nın kazançlı çıktığını altını çizdi.

"Turizm sezonunda ciddi rahatlama sağlayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentin trafik sorununun çözümü noktasında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile el ele vererek önemli sorunları aştıklarını dile getirdi.

Serbest Bölge kavşağında uzun zamandır kamulaştırmaya yönelik ciddi sorunların olduğunu hatırlatan Türel, "Mülkiyet sorunlarının aşılmasının ardından projenin yapımında büyük bir hız kazanıldı. Duraliler kavşağında şerit genişletme çalışması yapılacak. Antalya'nın Serbest Bölge kavşağından yaz aylarında 50 bin taşıt geçiyor. Bu proje 8 Mart'a kadar tamamlanacak. Duraliler kavşağındaki genişleme işlemi de tamamlandığında, turizm sezonu öncesinde Kemer bağlantısında ciddi rahatlama olacak" diye konuştu.

Kavşak sayesinde batı ilçelerine duraksama olmadan ulaşımın sağlanacağının altını çizen Türel, oradan üretilen tarım ürünlerinin Anadolu'ya daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

"Tasarruf"

Kavşakların önemli bir tasarruf sağladığını işaret eden Başkan Menderes Türel, "Tek taraflı katlı köprülü kavşak yılda 25 milyonluk tasarruf sağlıyor. Her kavşak Antayalıların vakitten ve yakıttan ve nakitten cebinde önemli bir kazanç sağlıyor" ifadelerine yer verdi.