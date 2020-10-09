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Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimlerine ev sahipliği yapıyor.

2 grupta 64 katılımcı ile yapılan eğitimlerde Covid 19 tedbirleri ön planda tutuluyor.


Eğitmenliklerini Prof. Dr. Mustafa Ay, Doç. Dr. Eymen Gürel, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ve Dr. Hakan Hasırcı'nın yaptığı ve toplam 36 saat süren eğitimlerde Hukuk, Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi dersleri verilecek.


Hukuk dersinde İcra İflas Hukukuna İlişkin Temel İlkeler, Ticaret Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler, Konkordato Hukuku konuları, Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi derslerinde ise İşletmelerde Kayıt, Belge Düzeni ve Vergi Uygulamaları, Finansal Raporlama ve Analizi, Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi, Konkordato Projesinin Analizi, Sürdürülmesi, Denetimi ve Vergi Uygulaması konuları ele alınıyor

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