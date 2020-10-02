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Antalya SMMM, Vali Yazıcı'ya faaliyetlerini anlattı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.


Başkan Emrullah Tayfun Çavdar, Vali Yazıcı'ya görevinde başarı dileklerini iletti. Antalya'nın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik konuların konuşulduğu ziyarette, kendilerine Antalya SMMM Odasının faaliyetleri ve faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin istatistiki bilgileri ile sorunları bir rapor halinde sunuldu.


Ziyaret, daha verimli çalışma ortamı oluşması için işbirliği ve karşılıklı başarı dilekleri ile son buldu

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