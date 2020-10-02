Antalya SMMM, Vali Yazıcı'ya faaliyetlerini anlattı

Başkan Emrullah Tayfun Çavdar, Vali Yazıcı'ya görevinde başarı dileklerini iletti. Antalya'nın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik konuların konuşulduğu ziyarette, kendilerine Antalya SMMM Odasının faaliyetleri ve faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin istatistiki bilgileri ile sorunları bir rapor halinde sunuldu.

Ziyaret, daha verimli çalışma ortamı oluşması için işbirliği ve karşılıklı başarı dilekleri ile son buldu