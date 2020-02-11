Antalya SMMO'dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri

Seminerin açış konuşmasını yapan Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, öncelikle son günlerde yaşanan felaketlerin bir daha yaşanmaması için acil tedbirler alınması gerektiğini dile getirerek, ülke olarak çok daha fazla yardımlaşmak gerektiğini söyledi. Çavdar, "MUH-SGK uygulaması 1 Mart 2020 tarihine ertelendi ama bu erteleme keşke daha önce yapılsaydı da hepimiz iş planlamamızı ona göre yapsaydık. Meslektaşlar olarak talebimizin bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırılması, eğer kaldırılamıyorsa da, pilot illerdeki uygulamanın devam etmesi yönündedir. Çünkü sistemin altyapısını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milyon mükellefin sisteme girişinde çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

Çavdar, Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde yer alan prime esas kazanç ve süresi ile ilgili bir sorumluluğun özellikle Antalya gibi otellerin, pansiyonların ve tarımın çok olduğu bölgelerde çok ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Çavdar Otellerde sezon başladığında çok fazla işçi alımları olduğunu ve o işçilerin her birinin prime esas kazançlarının, çalışması gereken sürelerin ve asgari ücretten gösterilip daha yüksek maaş alan işçilerin meslek mensupları tarafından tespit edilemeyeceğinin altını çizdi. Bunların mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çavdar, meslek mensupları olarak sorumluluktan kaçmadıklarını ama tespit edilemeyecek konularda da sorumluluğun meslek mensuplarına yüklemenin yanlış olacağını sözlerine ekledi.

"Daha az sorunlarla atlatılabilir"

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ise, günümüzde bütün iş ve işlemlerin elektronik ortama geçtiğini, yeni gelişmelerle birlikte yeni süreçler yaşandığını ve bu süreçlerin herkesin ortak katkılarıyla daha az sorunlarla atlatabileceğini söyledi.

SGK Antalya İl Başkanı Nejat Deniz de, iki önemli kurumunun ortak yaptığı bir proje sonucunda bir arada olduğunu, bu süreçte yaşanan zorlukların, meslek mensuplarının geri dönüşü ile düzeltilmeye çalışıldığını ifade etti . Deniz, bu süreci en az sorunla atlatabilmek için bu seminerlerin faydasını dile getirdi.

Son olarak söz alan TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, mesleğin elle defter tutma günlerinden elektronik ortamda beyan göndermeye geldiğini ve bu değişimin önüne kimsenin geçemeyeceğini söyleyerek konuşmasına başladı. TÜRMOB ve Odaların en önemli görevinin bu değişime meslek camiasını hazırlamak olduğunu söyledi. Arıkan, TÜRMOB'un yaptığı çalışmalar hakkında bilgi ver. Seminerde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.