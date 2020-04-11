İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya sokağa çıkma yasağına uyuyor

Turizm kenti Antalya’da sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor. Polis kent genelinde kontrollerini sıklaştırdı, kimlik kontrolü yapıp vatandaşları uyardı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında Antalya'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Turizm kenti Antalya'da güne yasakla uyandı. Şehrin tüm kavşaklarında sivil ve üniformalı polis ekipleri görev aldı. Ekipler sahil, park ve plaj bölgelerinde görevlerine devam ederken, normal günlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda görev aldı. Polis ekipleri seyir halinde olan tüm araçları durdurup, mesleklerini sordu, kimlik kontrolü yaptı. Sokakta olan vatandaşların çoğunun yasak kapsamı dışında olan mesleklerden olduğu belirlendi. Polis yaya olarak giden bir kişiye ne iş yaptığını ve böyle gidemeyeceğini evine otelin servisiyle gidebileceğini ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.


Yaya trafiğinin yok denecek kadar az olduğu Antalya'da sadece mesailerinden dönenlerin evlerine gittiği görüldü. Kentin simge caddelerinden Güllük, Yüzüncü Yıl Bulvarı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.