Antalya sokaklarını 3 milyon çiçek süsleyecek

Antalya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin rengarenk ve güzel görünmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hurma Bitki Üretim Tesislerinde, Antalya'nın cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyen milyonlarca çiçek özenle ve titizlikle yetiştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, Hurma Bitki Üretim Tesislerinde üretimi devam eden yaklaşık 3 milyon kışlık çiçek kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de toprakla buluşturulmaya başlandı. Antalya'nın dört bir yanındaki refüj ve kavşakları süsleyecek olan aslanağzı, menekşe, süs lahanası, alisyum türü çiçekler, kent estetiğine görsel güzellik katacak.