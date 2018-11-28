Antalya Stadı'nın zemini Göztepe maçına hazır

Antalyaspor'un maçlarını oynadığı Antalya Stadı'nda zemin bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Antalya Stadı'nda zeminin bozulan bölgeleri onarıldı. Stadın rutin bakım çalışmaları ise aynı anda devam ettirildi. Güneş görmeyen bölgelere uygulanan suni güneş sistemi, uzmanların kontrolünde devreye sokulup iyileştirme çalışması hızlandırıldı. Stat zemini Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe maçının ardından acil olarak yeniden bakıma alınıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanacak.