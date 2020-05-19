Antalya Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Stadyumu'nda da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu. Antalyaspor Stadyumu'nda ise saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sistemlerinden İstiklal Marşı yükseldi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de stadyumun ortasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan antrenörler, saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sisteminden yükselen İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından ise 10. Yıl Marşı çalındı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında antrenörlerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Korona virüs nedeniyle stada az sayıda antrenör alındı.