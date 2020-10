İngiltere'nin Türkiye'yi güvenli seyahat listesinden çıkartmasının turizmi olumsuz etkileyeceğini söyleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Bodrum, Dalaman ve Antalya'ya günde 10 bine yakın İngiliz turist geldiğini, karardan sonra ise yüzde 90 dolulukla gelen uçakların, yüzde 20'ye düştüğünü kaydetti. Alman uçak sayısında da artış yaşandığını belirten Yavuz, "Bu şekilde devam ederse Antalya'ya bu ay yaklaşık 1 buçuk milyon turist gelebilir. Zaten bizim öngörümüz 3 buçuk milyon turistti. Antalya, tarihin en kötü turizm sezonunu 3 buçuk milyon turistle kapatabilir” dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Eylül sonu itibariyle Antalya'nın 2 buçuk milyon turisti ağırladığını belirterek, “Bu rakam 2 buçuk ayda oldu. Temmuz ortasında başlayıp, Ağustos'a devam edip, Eylül ayında biten bir sayı. Bu rakam, pandemi şartlarına göre başarılı. Ama geçen seneyle kıyasladığımızda 5'te 1'i gibi bir turist rakamına tekabül ediyor. Türkiye ve Antalya şu dönemde bir şekilde ayakta kalabildi. Otelleri açıldı, havaalanları çalıştı. Antalya, ayakta kalabilen nadir destinasyonlardan birisi oldu. Bundan sonraki ise belirsiz bir dönem. Herkesin ikinci dalgayı konuştuğu bir dönemdeyiz” dedi.

"Yüzde 90 dolulukla gelen uçaklar, yüzde 20'ye indi"

Korona virüs dolayısıyla yapılan yeni kısıtlamaların, yaptırımların anlık ve günlük kararlar olabildiğini kaydeden Yavuz, “Buna en büyük örneği İngiliz pazarıyla yaşadık. İngiltere'nin 1 gün içinde aldığı karar bizi olumsuz etkileyecek. Bodrum, Dalaman ve Antalya'ya günde 10 bine yakın İngiliz geliyordu. Yüzde 90 dolulukla gelen uçaklar, yüzde 20'ye indi. İngiltere'nin kararı, Türkiye'ye gelecek yaklaşık 200 bin İngiliz turistin gelememesi anlamına geliyor. İngiliz pazarı, tüm engellere rağmen Türkiye'ye bir şekilde gelmeye devam etti. İngilizler Almanya'ya, İspanya'ya gidemezken Türkiye'ye geldiler. Bu kararla hem Türkiye, hem de İngiliz turistler cezalandırıldı. Turizmciler olarak bunun yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Alman uçak sayısında artış yaşandı"

Yavuz, bu dönemde sevindirici olayların da yaşandığını ifade ederek, Alman uçak sayısında artış yaşandığını söyledi. 4 Ekim'de Antalya'ya 31 Alman uçağının indiğini kaydeden Yavuz, “Bu da sevindirici bir gelişme. Avrupa'da sonbahar tatilinin başlamasından kaynaklanan bir hareketlilik olduğunu düşünüyorum. Bu dönem, daha çok gezen, ülke ve tarihi yerler gören turistlerin dönemi. Bu şekilde giderse Ekim ayında da yol kazası yaşamazsak bu ay yaklaşık 1 buçuk milyon turist gelebilir. Zaten bizim öngörümüz 3 buçuk milyon turistti. Antalya, tarihin en kötü turizm sezonunu 3 buçuk milyon turistle kapatabilir” diye konuştu.

"Ruslar Kasım'a kadar gelebilir"

Rus turistlerin halen kente gelmeye devam ettiğini aktaran Yavuz, “Ruslarda her an her şey olabilir. Çok hızlı karar alınabiliyor, sürpriz kararlar olabiliyor. Ruslar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerde şiddetli şekilde sıkıntı yaşamazsak, bu şekilde devam edebilir. Hatta belki Ruslar tatillerini Ekim, Kasım sonuna kadar uzatabilirler” şeklinde konuştu.