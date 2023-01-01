Antalya tarımına geçen yıl 143 milyonluk destek sağlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde tarımsal destekler çerçevesinde 143 milyon TL'lik bir bütçe ile çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin yanında yer aldı. Başkan Muhitin Böcek, 2023 yılında Antalyalı çiftçilere yönelik desteklerin artarak süreceğini söyledi.

“Üreten ülke güçlü ülkedir” anlayışından hareketle üretimin devam etmesi için Antalyalı üreticileri her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarladan pazara kadar olan süreçte elini taşın altına koyuyor. Büyükşehir Belediyesi, tarıma enerji başta olmak üzere, tohum, fide, fidan, gübre ve ekipman desteği sağlayarak üretimin devam etmesine katkı sunuyor. Büyükşehir tarıma olan desteklerini 2022 yılında da sürdürdü.

2022 tarımda ilklerin yılı oldu

Bu yıl içerisinde 143 milyon TL'lik tarımsal destek gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, birçok ilki de hayata geçirdi. Desteklenen kadın kooperatifleri ile Elmalı'da ilk kez safran soğanı dikimi gerçekleştirildi. Kültür mantarı yetiştiricilerine sineklerle mücadele amaçlı elektrikli mekanik sinek tuzağı desteklemesi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında sulama projelerine de büyük önem verdi. Bu çerçevede Manavgat İlçesi Çardak- Taşağıl Mahalleleri Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi tamamlandı. 7 milyon 52 bin TL bedelle hayata geçirilen proje ile 40 yıldır suya hasret olan 5 bin dekar kuru tarım alanı suya kavuştu. Proje ile bölgede tarımsal üretim yeniden başladı.

Su kullanımında yüzde 60 tasarruf

2022 yılında gerçekleştirilen ilkler arasında Korkuteli Sülekler'de 1000 dönüm arazinin sulanması için kurulan GES'li Tarımsal Sulama Tesisi de yer alıyor. Sıfır enerji maliyetiyle bin dekarlık alanı sulayabilecek Güneş Enerji Santrali ile Sülekler Mahallesi'nin 30 yıllık sulama sorunu çözüldü. Sulama suyuna büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğmuş Köprülü, Kaş Yuvacık Sulama Tesisleri de açıldı. 2022 yılında sulama tesisleri ve boru destekleri ile su kullanımında yüzde 60'lık tasarruf, verimlilikte ise yüzde 55'lik artış sağlandı.

82 kooperatife destek verildi

Kooperatifçiliğin gelişmesi amacıyla kooperatiflere de destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında destek verdiği kooperatif sayısını 62'den 82'ye çıkardı. Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere yönelik destekler çerçevesinde sulama kooperatiflerine enerji desteği verdi. Tarımsal üretimde en önemli girdi maliyetlerinden biri olan enerji ihtiyacını Güneş Enerji Santralleri ile karşılayan Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 58 sulama kooperatifinin enerji giderinin yüzde 80'ini karşıladı. Bu destekten 15 bin 150 çiftçi ailesi yararlandı.

188 ton tohum desteği

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gelen talepler doğrultusunda şekillendirdiği hibe destekleriyle de üreticinin ihtiyacına cevap verdi. 85 bin kilogramı yerli buğday tohumu olmak üzere toplamda 103 bin 600 kilogram tohum (arı otu, nohut, patates, mısır, ayçiçeği tohumu) hibesinde bulunuldu. 370 bin fidan, 380 bin fide hibesi gerçekleştirdi. 2022 yılında üretimin daha bilinçli yapılması, ürün kayıplarının önüne geçerek verimin artmasına katkı sağlaması amacıyla 22 bin üreticiye eğitim verildi.

Besiciler unutulmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin besicilere yönelik destekleri çerçevesinde ise 2022 yılında 58 büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği, 24 ton kuru yonca, 65 ton saman desteği verildi. Veterinerlik hizmetleri çerçevesinde 3 bin büyükbaş hayvanın tırnak bakımı yapıldı. 82 bin 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın iç-dış parazit uygulaması, 80 bin küçükbaş hayvanın sağlık kontrolü, 2 bin 500 büyükbaş hayvanın sağlık kontrolü yapıldı.

Tarımsal destekler sürecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2023 yılında da tarımsal desteklemelerin artarak süreceğini söyledi. Üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında zor günler geçirdiğini söyleyen Başkan Böcek, “Beni halden anlayan başkan olarak bağrına basan çiftçilerimizin iyi günde de kötü günde de yanında olmak boynumun borcudur. Antalya'da tarımın sürmesi, üretimin artarak devam etmesi için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. 2023 yılının tüm çiftçilerimizin daha verimli ve bol kazançlı geçirecekleri bir yıl olmasını diliyorum” dedi.