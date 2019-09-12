Antalya Taşmedreseli ülkücülerden 12 Eylül açıklaması

Antalya Taşmedreseli Ülkücüler Başkanı Zeki Tunç, 12 Eylül'ün ülkücüler açısından kara bir gün olduğunu hatırlatarak, "12 Eylül ve 15 Temmuz da olduğu gibi Türk milletine rağmen darbe heveslisi cuntacılara izin vermeyeceğiz."dedi.

12 Eylül 1980 darbesinin 39. yıldönümünde, Antalya Taşmedreseli Ülkücüler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ülkü ocakları başkanı ve 12 Eylül mağdurları katıldı.

Toplantıda konuşan Antalya Taşmedreseli Ülkücüler Başkanı Zeki Tunç, 12 Eylül'ün ülkücüler kara bir gün olduğunu dile getirdi.

12 Eylül'ün kendini demokrasinin ve devlet yönetiminin yerine koyan bir grup cuntacının darbe yaptığı gün olduğunu anımsatan Tunç, “Dönemin Genel Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Kenan Evren ve beraberindeki emir komuta kademesinde bir grup generalin darbeyi meşrulaştırmak için ülkenin asayişiyle ilgili konulara nasıl seyirci kaldığı hepimizin hafızalarındadır. Aynı cuntacılar bu süreci gerekçe göstererek ülke yönetimine el koymuşlardır. Darbe sonrası bu adaletsiz, hukuksuz süreçte; 560 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş,210 bin dava açılmış,230 bin kişi sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanmış,7 bin 245 memur hakkında işlem yapılmış,14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmış, bir çok insanımız mağdur ve mahkum edilmiştir.” dedi.

Bu hukuksuz süreçten milliyetçi ülkücülerinde payına düşeni aldığını anımsatan Zeki Tunç, bu yolda hayatlarını kaybeden ülkücüleri asla unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını kaydetti.

"Cuntacılara izin vermeyeceğiz"

Türk milleti paydasında birleşerek hiçbir zaman zulme göz açtırmayacaklarının altını çizen Tunç, “Bu mücadelemizde bize güç kaynağı olan hareketimizin Lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin görüş ve düşünceleri her zaman ışık tutacaktır. Dün olduğu gibi bugünde Başbuğumuzun izinde Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 50 yıllık siyasi mücadelemizde Başbuğumuzu ve yolbaşıçılığımızı yapan Alpaslan Türkeş olmak üzere tüm dava büyüklerimiz ve dava şehitlerimizi rahmetle anıyor 12 Eylül ve 15 Temmuz da olduğu gibi Türk milletine rağmen darbe heveslisi cuntacılara izin vermeyeceğiz.”ifadelerine yer verdi.