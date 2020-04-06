Antalya Teknokent 'solunum cihazı çoklayıcısı' üretti

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atarken korona virüs hastalığı ile mücadelede hekimleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ile Prototip Atölyesi'nde, korona virüs nedeniyle yaşanan zor süreçte hekim ve sağlık çalışanları için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili birimler ile birlikte hareket ederek ellerini taşın altına koyduklarını belirtti. Korona virüs hastalarının sağlık çalışanları ile yüz yüze geldiklerinde hapşırma, kan gibi mikrobileşenleri engellemek amacıyla bariyer ürettiklerini belirten Yavuz, ventilasyon cihazlarının çoklayıcılarına ihtiyaç olması halinde hem çoklayıcı üretimi hem de ventilasyon cihazı ara ekipmanlarını üretebilir durumda olduklarını belirtti.

"İki hastaya birlikte cevap verebilecek"

Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, solunum cihazının hastanelerde yeterli miktarda mevcut olduğunu fakat prototip olması amacıyla üretim yaptıklarını, çoklayıcı üretildiği zaman bir adet olan solunum cihazının anında iki hastaya birlikte cevap verebilecek duruma geleceğini belirtti.

Antalya Teknokent mühendisleri ve gönüllü mühendis ekipleri ile çalıştıklarını söyleyen Yavuz, 3D yazıcılar ve çeşitli cihazlarla Ventilasyon Cihazı Çoklayıcıları ve Aparatlarını, çeşitli tıbbi maskeleri, farklı tıbbi maskelerin adaptörlerini, Laringoskop gibi solunum medikal malzemelerini ve ergonomik tasarımlı tıbbi siperlikli maske üretimini yaptıklarını söyledi. Yavuz, ürettikleri ürünleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Elmalı Devlet Hastanesi ve diğer ilçe hastanelerine gönderdiklerini belirtti.