Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, yeni dönemde herkesin ortak beklentisinin, yaşanan kronik sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesi olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi kentimiz ve sektörümüz için de bu beklentimiz bakidir" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği Meclis'te ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, yeni dönemde tarım sektörünün beklentilerini dile getirirken, 26. Hasyurt Tarım Fuarı'na davette bulundu.

Bülbül, Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri iftar programına ara verdiklerini, yardımları deprem bölgesine ilettiklerin kaydederken, “Deprem bölgesindeki halkın ve iş dünyasının yaralarının sarılması için çalışmaya devam ediyoruz. Üst kurumumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin başlattığı, ‘El Verin Ev Yapalım' kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirten Bülbül, “Allah, devletimizi, milletimizi ve Cumhuriyet'imizi sonsuza kadar daim eylesin. Devletimiz ve vatanımız için şehit olan büyüklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olan 23 Nisan'da Meclis'imizin de 103. yılını kutladık” diye konuştu.

"Seçimler barış içinde geçsin"

Yüz yılı aşkın bir süredir demokrasiye, özgürlüğe ve hukuka olan bağlılığın esası olan seçimlerin barış içerisinde yapıldığını, bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini söyleyen Bülbül, “14 Mayıs'ta yapacağımız seçimde de temel düsturumuz, özgür iradeli ve dürüst seçim olacaktır. Vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olacağına inandığımız bu seçimde de vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. 14 Mayıs seçimleri ile Meclisimizi ve Cumhurbaşkanımızı önümüzdeki 5 yıl için seçeceğiz” şeklinde konuştu.

Beklentilerini sıraladı

Yeni dönemde herkesin ortak beklentisinin, yaşanan kronik sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesi olduğunu ifade eden Bülbül, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi kentimiz ve sektörümüz için de bu beklentimiz bakidir” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem için hem meslek komiteleri üyeleri hem tarım sektörünün son 5 yılda yaşanan zorlukların aşılması yönünde beklenti içerisinde olduğunu vurgulayan Bülbül, beklentileri şöyle özetledi:

“Tarım Kanunu'na göre çiftçiye, milli gelirin yüzde 1 olan payın destek olarak verilmesi, kırsal yaşamın ve kırsalda sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kırsalda yaşamanın motive edilmesi, tarıma özel bir sosyal güvenlik modelinin geliştirilmesini bekliyoruz. Hazine arazilerinin tarım sektöründe faaliyet gösteren tecrübe sahibi kişilere tahsis edilmesi, tarımda kullanılan akaryakıt, elektrik ve su ile zirai karantina ücretlerinde indirime gidilmesi, tarımsal tedarik platformunun oluşturularak maliyetlerin düşürülmesi, tarım envanterinin çıkarılması, güneş enerji santralleri kurulumunda tarımsal üretim yapan işletmelere ürettiği miktar kadar kamuya satış yapmasının sağlanması, yeni kurulacak ve mevcut seraların modernizasyonu için bankalar tarafından kolay, erişilebilir ve üretim tecrübesi olan ehil kişilere kredilerin verilmesini bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığında süs bitkileri ile ilgili işlemlerin daha hızlı ilerlemesi ve teknik sorunların daha kolay çözülmesi için Süs Bitkileri Dairesi'nin kurulması, hayvansal üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için hayvancılık politikalarının yeniden düzenlenmesi ile akaryakıt, gübre, yem, hayvansal ilaç vb. girdi maliyetlerinin düşürülmesine odaklanılması, Ziraat Bankası aracılığıyla hayvansal üretime yönelik verilen kredi tutarlarının artırılarak işin ehli olan kişilere kolay erişilebilir bir biçimde verilmesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) başta olmak üzere ilgili kurumların verimli hayvan ırkları geliştirmesi ve yaygınlaştırması ile ekonomik öngörülebilirliğin arttığı bir döneme girilmesi öncelikli beklentilerdir. Beklerimizin politikalarda ve icraatlarda yer almasını talep ediyoruz.”

Sürdürülebilir tarımsal faaliyet

Yağış rejiminin özellikle son yıllarda bozulduğunu, yeni rejime uyum sağlayabilmek için mutlaka bazı planlama ve projelerin gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Bülbül, “Özellikle su kullanımı ve yağmur hasadı planlamaları ve projeleri konusunda çalışmalar yapmalıyız. Son iki yıldır bu konuda borsa olarak bizler üzerimize düşen bilgilendirme etkinliklerini yapmaktayız. Karbon ayak izinden su yönetimine kadar uzanan yelpazede sürdürülebilir tarımsal faaliyetler konusunda etkinliklerimizi yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu yeni döneme hep birlikte hazırlanmalı ve rekabette geriye düşmemeliyiz” sözlerine yer verdi.

Hasyurt fuarına davet

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Finike, Kumluca, Demre, Elmalı ve Korkuteli'nde tarımın birincil geçim kaynağı olduğunu belirtirken, Türkiye'nin ilk tarım fuarının Finike Hasyurt'ta düzenlendiğini kaydetti. 26. Hasyurt Tarım Fuarı'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda, ATB ve diğer paydaşların desteğiyle bu yıl 26-29 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini belirten Çandır, Çarşamba günü saat 14.00'te açılacak olan ve dört gün boyunca 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak 26.Hasyurt Tarım Fuarı'na davette bulundu. Meclis'te üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.