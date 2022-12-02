Antalya Ticaret Borsası kasım ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı. Kasım ayında domates miktar endeksi aylık yüzde 114,84, fiyat endeksi ise yüzde 26,61 arttı. Sebze miktar endeksi yüzde 84,57, fiyat endeksi ise yüzde 17,31 arttı. Meyve miktar endeksi yüzde 0,77 azalırken, fiyat endeksi yüzde 11,48 arttı.

ATB'nin açıkladığı kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ne göre kasım ayında domates miktar endeksi yıllık yüzde 23,65 azalırken, fiyat endeksi yüzde 317,69 arttı. Sebze miktar endeksi yüzde 16,32 azalırken, fiyat endeksi yüzde 179,97 arttı. Meyve miktar endeksi yüzde 23,04 azalırken, fiyat endeksi yüzde 136,90 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Kasım ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 114,84, sebzede yüzde 84,57 ve meyvede ise yüzde 0,77 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 23,65, sebzede yüzde 16,32 ve meyvede ise yüzde 23,04 azaldı.

Kasım ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda domates ve sebze için son 7 yılın ortalamalarında, meyvede ise son 7 yılın en çok düştüğü oranda gerçekleşti.

Son 7 yılın rekoru

Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates, sebze ve meyve için 7 yılın rekoru olarak yansıdı. Kasım ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 317,69 olarak gerçekleşirken, miktardaki yüzde 23,65'lik azalış fiyattaki bu rekor artışın temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim de rekor düzeyle yüzde 179,97 olarak yansıdı. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 16,32 azalması, bu rekor fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 136,90 ile rekor düzeyde gerçekleşirken, meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde -23,04 olması bu artışta önemli rol oynadı.

Kasım ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 4 yılın miktarda ve fiyatta ortalama üzerinde seyretti. Bir önceki aya göre aylık domates işlem miktar endeksi kasım ayında yüzde 114,84'lük artış göstermesine rağmen, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 26,61'lik artış gösterdi. Bir önceki aya göre aylık sebze işlem miktar endeksi kasım ayında yüzde 84,57 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 17,31'lik artış gösterdi. Son dört yılın kasım ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi kasım ayında yüzde 0,77 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 11,48 arttı. Son dört yılın kasım ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama ve fiyat endeksinde ise rekor artış olarak gerçekleşti.