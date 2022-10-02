Antalya Ticaret Borsası seçimini yaptı

2022-2026 yılları arasında faaliyet gösterecek olan meslek komitesi, meclis asil üyeleri ile yedeklerinin belirlendiği seçimler, Antalya Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda yapıldı. Seçimde, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 5 sandık kurulu oluşturuldu.

Seçimde 1. Meslek Komitesi, 2. Meslek Komitesi, 3. Meslek Komitesi, 4. Meslek Komitesi, 5. Meslek Komitesi, 6. Meslek Komitesi, 7. Meslek Komitesi için ayrı sandıklar kuruldu. 45 meslek komitesi üyesi belirlenirken, bunlardan 19'u meclis üyesi seçildi. Seçilen isimler 3 günlük itiraz süresinin ardından kesinleşecek.

Seçimin ikinci turunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek.

Borsaya yakışan seçim oldu

Seçimin hayırlı olması dileyen tek aday Ali Çandır, “Antalya Ticaret Borsası, bir asırlık birikimi, geleneğiyle Antalya'nın en köklü kurumları arasında yer alıyor. Seçimlerin ilk turunu Borsamıza yakışır şekilde tamamladık. Seçilen komite ve meclis üyelerimiz, sorumluluk bilinciyle çalışacaktır. Seçime katılarak demokratik haklarını kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.