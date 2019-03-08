Antalya Ticaret Borsası'ndan istihdam seferberliğine destek

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, TOBB'un da desteğiyle Hükümet tarafından “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Batı Akdeniz Ekonomisi'nin (BAGEV) istihdam portalı bagevkariyer aracılığıyla 2011 yılından bu yana işsizliği azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Çandır, portalın Türkiye'nin ilk bölgesel istihdam ofisi olduğuna dikkat çekti. İş arayanla işvereni ücretsiz buluşturan bagevkariyer.com'da iş arayan 15 bin 630 kişinin bulunduğunu bildiren Çandır, “Batı Akdeniz'de iş ve işçi bulmada önemli bir veri tabanı oluşturduk” dedi.

TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğiyle başlatılan “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına Antalya Ticaret Borsası da destek veriyor. 8 farklı teşviğin sunulduğu kampanya çerçevesinde nisan ayı sonuna kadar işverenin sağlayacağı her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini devlet karşılayacak, 12 ay boyunca da sigorta primi ve vergiyi devlet ödeyecek. İşe alınacak kişi, kadın, genç ve engelli ise devlet sigorta pirimi ve vergiyi 15 ay ödeyecek. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki bin 712 TL olarak verilecek. Sıkıntı yaşayan, faaliyetini durduran ya da azaltan işverene de destek sağlanan istihdam kampanyasında, çalışanın maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.