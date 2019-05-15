Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Otelciler Meslek Komitesi önerdi:

Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meslek Komitesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilerek 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan İstanbul seçiminde oy kullanacak vatandaşların satın almış oldukları ulaşım ve konaklama ücretlerinin kesintisizve ek ücretsiz iade edilmesi ya da tarih değişikliklerinin yapılması yönünde yasal düzenleme getirilmesini istedi. ATSO Başkanı Davut Çetin, komitenin önerisi üzerine TOBB aracılığıyla ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komitesi Üyeleri düzenlenen komite toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı uyarınca 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerinin iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesi yönündeki sürecin tatil planlarını önceden yapmış olan seçmeni mağdur etmemesi gerektiğini kaydettiler.

Toplantıda, İstanbul'da ikamet eden ve oy kullanma sorumluluğu bulunan, ancak 23 Haziran için tatil planlarını yapmış, konaklama ve ulaşım ücretlerini ödemiş olan vatandaşlar için bir mağduriyet oluştuğu yönünde görüş birliği ortaya çıktığını belirten komite üyeleri, “Demokrasinin en temel dayanağının vatandaşların yöneticilerini seçme hakkıdır. Oy vermenin de bu hakkın yerine getirilmesine hizmet eden unsurların başında gelmektedir. Ülkemizdeki demokrasi kalitesini yükseltmek için her bir ferde, her bir kuruma görev düşmektedir. Bu süreçte ulaşım ve konaklama sektörü mensuplarına düşen görev de İstanbul'da oy kullanma hak ve yükümlülüğü olan insanları, cüzdanları ve sorumlulukları arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmamaktır.” dediler.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 36. Grup Meslek Komitesinin, 23 Haziran seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların, ilgili tarihi içeren, ödemesi yapılmış, hatta geri ödenemez ibareli ulaşım ve konaklama ücretleri de dâhil olmak üzere kesinti yapılmaksızın iade edilmesi ya da tercihen tarihlerinde değişiklik yapılabilmesi yönünde bir görüş birliğine vardığını belirterek, “bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması talebini Yönetim Kurulumuza ilettiler. Yönetim Kurulumuz da bu talebi TOBB aracılığıyla ilgili kurumlara iletme kararı aldı ve süreci başlattık” dedi.