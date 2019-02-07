Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Akcan'dan ‘Yeni Hal Yasası' açıklaması

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, ‘Yeni Hal Yasası' hakkında açıklamalarda bulundu. Hal yasasının yeniden ele alındığını ve bir takım değişikliklerin yapılacağını dile getiren Akcan, sebze fiyatındaki artışın bedelinin hallere kesildiğini savundu.

Hal yasasının ne kadar değiştirilirse değiştirilsin mevsimsel etkilerin önüne geçilemeyeceğini savunan Nevzat Akcan, "Kısa bir süre önce batı bölgelerinde hortum afeti oldu. Ne yasası olursa olsun sebze fiyatlarındaki artış ve düşüşün önüne geçilemez. Ancak üretimle bunun önüne geçebiliriz. Üreticiye destek vermeliyiz. Hal yasasıyla hemen fiyatlar düşmez. Düşüremeyiz, gerçekçi olmamız gerekir" diye konuştu.

"Fiyatlar kimsenin tekelinde değil"

Burada ana noktanın maliyetin düşürülmesi olduğunun altını çizen Akcan, "Antalya hali Türkiye'nin en büyük halidir. Dünyanın en büyük üretim bölgelerinden birisiyiz. 144 komisyoncu, esnafla, tüccarla birlikte 800 dükkanımız var. Hallerin özelleştirilip bir şirkete verileceği söyleniyor, buna karşı değiliz. Nereye verilirse verilsin bu fiyat dengesizliğinin önüne geçmek mümkün değil. Üretici, tüccar olsun yapamaz. Halde fiyatlar kimsenin tekelinde değil. Hale bir ay önce 100 ton ürün giriyordu günlük, şimdi ise 5 ton ürün giriyor. Ürün az girince fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Burada şirkete versek de, hal yasasını bertaraf etsek de, fiyatlara kimse engel olamaz. Üretim maliyetini düşürmeliyiz, yoksa bunun önüne geçemeyiz" dedi.

"Fabrika ürünü değil ki"

Patlıcanın bugün 5 lira bandında olduğunu ama 1 ay sonra havaların ısınmasıyla fiyatının düşeceğini dile getiren Nevzat Akcan, "Hava şartlarına bağlı bizim sektör. Sebzede kurumsallığı yakalamak mümkün değil. Patlıcan domates fabrika ürünü değil ki. İki aydır güneş görmüyoruz, ürün azaldı" ifadelerini kaydetti.

İki ay sonra ürünlerin artmasıyla fiyatların dibe vuracağını kaydeden Akcan, o zamanda kendilerine ve üreticilere sahip çıkılmasını beklediklerinin altını çizdi.