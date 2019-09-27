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Antalya trafiği drone ile havadan denetleniyor

Antalya’da gerçekleştirilen Havadan Özel Trafik Denetimi kapsamında 63 araç sürücüsüne, 63 adet ceza maddesi karşılığı 11 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da gerçekleştirilen Havadan Özel Trafik Denetimi kapsamında 63 araç sürücüsüne, 63 adet ceza maddesi karşılığı 11 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya'da gerçekleştirilen Havadan Özel Trafik Denetimi kapsamında trafiğin yoğun olduğu noktalarda, drone destekli, sürücülerin yapmış oldukları trafik ihlalleri tespit edildi. Uygulamada 63 araç kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmak, 35 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak, bir araç sürücüsüne trafik işaret levhalarına uymamak, 20 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamak ve 2 araç sürücüsüne kask kullanmamak olmak üzere toplam 63 araç sürücüsüne, 63 adet ceza maddesi karşılığı 11 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

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