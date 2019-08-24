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Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya trafiği havadan denetlendi, denetimlerde herhangi bir kural ihlaline rastlanmadı.


Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, yol güzergahlarında havadan özel trafik denetimleri yapılması planlandı.


Bu kapsamda Antalya - Mersin karayolu üzerinde helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir kural ihlaline rastlanmadı.

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