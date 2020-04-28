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Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan tarihleri arasında helikopter ve drone ile havadan yaptığı denetimlerde 12 sürücüye trafik idari para cezası uyguladı.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında denetim yapıldı. Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlaller tespit edilip önlenmeye çalışıldı. 21-27 Nisan tarihleri arasında helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 12 sürücüye trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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