Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi

Antalya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
25-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlalleri denetlendi.