Antalya TSO ve Bursa TSO'dan dev işbirliği

Şti arasında imzalanan Mesleki Yeterlilik Belgelendirme İşbirliği Protokolü kapsamında Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ve Plastik Ekstrüzyon Operatörü mesleklerinde ilk sınavlar Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. (BTSO MESYEB) arasında imzalanan meslek yeterlilik belgelendirme işbirliği protokolü kapsamında “İnşaat, Otomotiv, Tekstil, Asansör, Metal, Enerji, Plastik” sektöründe tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge zorunluluğunun bulunduğu 44 meslekte sınav taleplerinin alınmaya başladığını bildirdi. İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilk sınavların Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı S3 ve Plastik Şişirme, Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) S3 mesleklerinde 50 kişinin katılımı ile Antalya'da başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Davut Çetin, kasım ayından sonra son çıkan tebliğ ile bu mesleklerde belgesiz olan kişilerin çalışamayacağını belirtti.

Başkan Davut Çetin son yayınlanan tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslek sayısının 81'den 117'ye çıktığını; 2019'un 11'inci ayından itibaren belirtilen mesleklerde “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile “Ustalık Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını; çalıştırılması ve tespitinde işletmeye idari para cezası kesileceğini kaydetti.

"Sınavlar Antalya'da gerçekleştirilecek

Başkan Çetin, ATSO MESEM'in turizm sektöründe yer alan 7 meslekte mesleki yeterlilik belgesi veren Türkiye'deki ilk merkez olduğunu; turizm sektörü dışında kalan mesleklerde ise ilgili Odaların belgelendirme merkezleri ile işbirliği yapılarak sınavların Antalya'da gerçekleştirilmesini sağladıklarını belirtti. Bu kapsamda ilk olarak TOBB MEYBEM A.Ş. ile 44 meslekte işbirliği protokolünün imzalandığını; TOBB MEYBEM A.Ş.'nin yetki kapsamı dışında kalan “İnşaat, Otomotiv, Tekstil, Asansör, Metal, Enerji, Plastik” sektöründe yer alan 44 meslekte ise Bursa MESYEB Ltd. Şti. ile imzalanan protokol kapsamında sınavların ATSO MESEM ile işbirliği içerisinde Antalya'da gerçekleştirilmeye başlandığını ifade etti. Böylece belge zorunluluğunun bulunduğu toplam 117 meslekten 85 meslekte sınavların Antalya'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Sınav ücretine yönelik destekler

Adayların başvuruda bulunacağı meslekte gerçekleştirilecek olan sınavlarda başarılı olması durumunda sınav ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2020 yılına kadar karşılanacağına dikkat çeken Başkan Davut Çetin, “Ayrıca ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez ücretsiz sınav hakları bulunuyor” dedi.

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin, ilgili mesleklerde belge almak için başvuru yapmak isteyen adayların ya da işletmelerin www.atsomesem.org.tr adresinde yer alan başvuru sürecini takip ederek ilgili başvuru evraklarını Odamızda faaliyet gösteren ATSO MESEM'e teslim etmeleri gerektiğini bildirdi.