Antalya Tuning Buluşmaları

Antalya'da DokumaPark'ta Tuning Buluşmaları düzenlendi.

Kepez Belediyesi'nin DokumaPark'ta düzenlediği Tuning Buluşmaları'na katılan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eylül ayında Türkiye'nin en büyük otomobil festivalini aynı adreste düzenleyeceklerini müjdeledi. Klasik, nostaljik, modifiye edilmiş ve hız tutkunlarına göre tasarlanmış yüzlerce aracın bir araya getirildiği DokumaPark'a gelen Başkan Tütüncü, tek tek incelediği araçlar hakkında bilgi aldı.

Otomobilciliğin farklı bir tutku olduğunu belirten Tütüncü, “Bunlarla birlikte tuning buluşmaları önemli. Sizlere böyle bir ortam meydana getirmekten, hep birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Antalya'nın çevre illerinden ve ilçelerinde gelen ziyaretçilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Festival hazırlıklarına başlandı

Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş otomobil buluşmasının festivale dönüşmüş halini Dokuma Park'ta düzenleyeceklerini belirten Tütüncü, çalışma arkadaşlarının bu konuda girişimlere başladığını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanından binin üzerinde otomobil ve 1 milyon ziyaretçi hedefledikleri belirten Tütüncü, Türkiye Retro Otomobil Festivali'ni 3 güne yayacaklarını söyledi.

Gelenekselleşecek bir festival

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin de yapılacağı DokumaPark'a kuracakları akustik sahnede 1970'lerin, 1980 ve 1990'ların unutulmamış şarkılarından oluşan konserler de düzenleyeceklerini anlatan Tütüncü, “Araba sinemasında otomobillerin konu edildiği Yeşilçam filmlerini sunacağız. Tüm Türkiye'nin dikkatini çekecek bir festival olacak. Her yıl tekrar edeceğimiz bu festival ile klasik ve nostaljik otomobil tutkusunun kalbi burası olacak” diye konuştu.