Antalya turizminde Ocak ayı bereketi

2021 yılının aynı dönemini neredeyse üçe katlayan verilerde, Rus ve Alman turistlerin başı çekti.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği kentlerden dünyanın gözbebeği Antalya, turizme bu yıl hızlı bir giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali verilerine göre, kente 1-16 Ocak tarihleri arasında 808 uçakla 78 bin 538 turist giriş yaptı. Gelen turistlerin milletlere göre dağılımında ilk 5 ülke, 30 bin 830'la Rusya, 20 bini Almanya, 4 bin 35'i İngiltere, 2 bin 871 Polonya, 2 bin 704 ile de KKTC'den oluştu.

Geçen yılı üçe katladı

2021 yılı ocak ayının aynı döneminde ise dış hatlar terminaline 353 uçakla 31 bin 370 turist indi. Milletlere göre dağılıma bakıldığında da yine Rus turistler 25 bin 381 turistle başı çekmiş, ikinci sıradaki Alman turistlerdeki sayı 2 bin 102 olarak kayıtlara yansımıştı.