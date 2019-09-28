Antalya üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak

Antalya'nın Kaş İlçesinde Serbest Dalış Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası, Paletlide TSSF kupası yapılacak.

Kaş Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı Dünya Kupası'nı ve Türkiye Şampiyonası'nı, paletli yüzmede Federasyon Kupası yarışmasını Kaş'ta gerçekleştirecek.

Kaş önümüzdeki hafta sualtı sporlarında biri uluslararası olmak üzere üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak. 1-5 Ekim tarihleri arasında 3. CMAS-TSSF “Kaş Başka” Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası'nda sporcular madalya için mücadele edecek.

“Kaş Başka” da 12 sporcu yarışacak

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile TSSF tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek CMAS-TSSF “Kaş Başka” Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 5 ülkeden3'ü kadın toplam 12 sporcu yarışacak. Aralarında dünya rekortmeni Rus AlexeyMolchanov'un da yer aldığı sporcular, İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 1-5 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca mücadele edecek. Türkiye'yi Hüseyin Cavlı ve Fatih Mehmet Sevük'ün temsil edeceği, ev sahipliği yaptığımız Dünya Kupası'na katılan ülkeler Rusya, Amerika, Polonya ve Brezilya. Türkiye ile birlikte toplam 5 ülkenin sporcuları, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde yarışacak.

1 Ekim salı günü Kaş Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak kortej yürüyüşünün ardından, Likyalı Yörükler Patara Ekibi'nin halk oyunları gösterisi eşliğinde saat 18:00'da açılış töreni gerçekleştirilecek. Yarışmalar 2 Ekim çarşamba günü başlayıp 5 Ekim cumartesi günü sona erecek. Tekneler, Kaş Limanı'ndan yarışmaların yapılacağı İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarına her sabah saat 07:45'te hareket edecek. Dalışlar 09:30'da başlayacak. Her gün farklı bir disiplinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün saat 18:00'da Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları takdim edilecek.

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası

Serbest dalıştaki bir diğer önemli organizasyon olan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ise Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak TSSF tarafından 1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 7'si kadın 25 sporcu,sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası

Kaş'taki bir diğer sualtı sporları yarışması, paletli yüzmede yapılacak. TSSF tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası yarışmaları 5-6 Ekim'de gerçekleştirilecek. 8 spor kulübünden 19 erkek, 18 bayan olmak üzere 37 sporcu Kaş Limanı açıklarında, monopalet ve çift palette 1000 ve 4000 metrede, 4x1000 metre karma bayrak yarışında mücadele edecek. İki gün sürecek yarışmalarda büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A(16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) yaş gruplarında palet vurulacak. Yarışlar her gün sabah 09:00'da başlayacak. Kapanış ve madalya töreni 6 Ekim Pazar günü saat 13:00'da yapılacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, “Öncelikle CMAS-TSSF “Kaş Başka” Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nın 3.sünü gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. CMAS Başkanı Sayın AnnaArzhanova ve CMAS Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, organizasyona büyük katkıları nedeniyle Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı'na teşekkür ederim. Dünya Kupası ile birlikte serbest dalış deniz bireyselde Türkiye Şampiyonası ve paletlide Federasyon Kupası'nı Kaş'ın ev sahipliğinde aynı tarihlerde gerçekleştireceğiz. Üç önemli organizasyon için sahil güvenlik, sağlık ekipleri, belediye, emniyet teşkilatımızla birlikte her türlü güvenlik ve sağlık önlemi için hazırlıklarımızı yaptık. Dünya Kupası'nda farklı ülkelerden çok önemli sporcuları ağırlayacağız. 5 gün boyunca üç önemli organizasyonun heyecanını Kaş halkı ve Türkiye ile birlikte yaşayacağız” dedi.

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası Programı:

Yer: Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıkları

Açılış töreni ve kortej yürüyüşü: 1 Ekim Salı 18:00, Kaş Cumhuriyet Meydanı

Kapanış töreni: 5 Ekim Cumartesi 20:00, Cumhuriyet Meydanı

Madalya törenleri: 2, 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda her gün 18:00'da

Yarışmalar:

2 Ekim Çarşamba: Sabit Ağırlık (CW)

3 Ekim Perşembe: Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF)

4 Ekim Cuma: Çift Paletli Sabit Ağırlık (CW-BF)

5 Ekim Cumartesi: İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM)