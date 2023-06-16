Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde ‘İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç' konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumu düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ana ortaklığında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) yürütücülüğünde planlanan Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nun tanıtım toplantısı gerçekleşti. Forumun konusu ise “İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç” olacak. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen forumun tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen ile Akdeniz Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi bilim ve düzenleme kurulundan üyeler katıldı.

Antalya'dan iklim değişikliğine dikkat çekilecek

Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nda yer almaktan gurur duyduklarını ifaden Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin ve tekniğin önemine inanıyoruz. Ortak olduğumuz uluslararası bilim forumunda Antalya'nın, iklim değişikliği, çevre krizi ve göç konusunda bir hareketi başlatmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimizde iklim değişikliği konusunu en önemli konular arasına aldık. Ulaşım, tarım, alt yapı, hatta kültür ve sanat çalışmalarımızda çevre odaklı çalışmaya özen gösterdik. Antalya, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bir coğrafyada bulunuyor. İklime dirençli bir kent oluşturma mecburiyetindeyiz. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan bilim forumunda konunun uzmanları, uluslararası anlamda yetkin olan kişilerle tecrübelerimizi paylaşarak Antalya'da bir araya getireceğiz. Projenin ortağı Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm desteğimizi vereceğiz” diye konuştu.

Türkiye'de ilk olacak

Antalya Uluslararası Bilim Forumu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ana ortaklığında ve Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği (İstanbul) ve Türkiye Araştırmaları Merkezi (Almanya-Essen) ile ortaklaşa düzenlenecek. Antalya Bilim Forumu, son yıllarda tüm dünya kamuoyunu meşgul iklim değişikliği, çevresel krizler ve göç süreçlerini uluslararası ve disiplinler arası bir ortamda tartışmayı amaçlıyor. Forum araştırmacıların yanı sıra uygulamadan gelen uzmanlar, program konusuyla ilgili sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri ve karar vericileri de buluşturmayı hedefliyor. Antalya Uluslararası Bilim Forumu, her yıl değişen konularla gelecekte bilim, uygulama, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını uluslararası ve disiplinler arası bir platformda düzenli olarak buluşturacak.