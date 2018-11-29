Antalya Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Dün etkili olan yağışlarda İbradı'da metrekareye 261 kilogram Akseki ilçesinde ise 139 kilogram yağış düştü.

Akseki ve İbradı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası barajları besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesinde artış yaşandı. Bölge sakinleri, yağışlar öncesi ırmağın eylül ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.

Irmaktaki su seviyesinin yükselmesi, Oymapınar ve Manavgat barajlarının su seviyesini de artırdı. Yağışlar ve derelerin beslediği barajların su seviyesinin yükselmesi, Manavgat Irmağı'nın da su seviyesinin artmasına neden oldu.

Handos mevkisinde restoran işletmesinde çalışan Kemal Çoban, yağmurun aralıklarla etkili olmasının taşkınları önlediğini söyledi. Çoban, "Etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde su seviyesi birden yükseldi. Sandalye ve masalarımızın bazıları sel ile birlikte ırmağa gitti. Yazın su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 5-6 metreyi buldu. 12'nci aya girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü İbradı'da metrekareye 261 kilogram Akseki ilçesinde ise 139 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.