Antalya vaka sayısında kırmızı bölgeden uzaklaştı

Sağlık Bakanlığı'nın son haritasına göre Antalya, 100 bin kişide görülen vaka sayısında kırmızı bölgeden uzaklaştı. Kentte 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 61,65'e düşerken risk kategorisi kırmızıdan turuncuya geriledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son harita açıklandı. Haritaya göre, Antalya'da tam kapanma tedbirleri işe yaradı ve vaka sayısı son bir hafta içerisinde hızlı düşüş gösterdi. Kentte 1-7 Mayıs tarihleri arasında 131,38 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 8-14 Mayıs arasında 61,65'e düştü. Antalya bu rakam ile çok yüksek riskli iller kategorisini gösteren kırmızı bölgeden yüksek riskli iller kategorisi olan turuncu bölgeye geçti.

Isparta'da vaka sayısı 137,18'e geriledi

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da kırmızı alarm devam ediyor. Kentte her hafta düşüş gösteren vaka sayısı henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. Isparta'da 1-7 Mayıs tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 211,44 iken bu rakam 8-14 Mayıs'ta 137,18'e düştü. Isparta bu rakamla halen Akdeniz bölgesinde en çok vaka görülen il durumunda.

Burdur'da rakam 99,97'e düştü

Burdur'da da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 1-7 Mayıs arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 170,79 olan Burdur'da son haritaya göre bu rakam 99,97'ye geriledi.