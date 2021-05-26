Antalya vaka sayısında turuncudan sarı bölgeye geçti

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haritada Antalya'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 47,01'e geriledi. Bu rakam ile Antalya, yüksek iller kategorisinden orta riskli iller kategorisine geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son harita açıklandı. Haritaya göre, Antalya'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Kentte 8-14 Mayıs tarihleri arasında 61,65 olarak belirlenen 100 bin kişide Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 15-21 Mayıs arasında 47,01'e düştü. Antalya bu rakam ile yüksek riskli iller kategorisi olan turuncu bölgeden orta riskli illeri kapsayan sarı bölgeye geçti.

Isparta çok yüksek riskli iller arasında

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da vaka sayısı halen 100'ün üzerinde seyrediyor. Kentte 8-14 Mayıs'ta 137,18 olarak açıklanan 100 bin kişide görülen vaka sayısı son haritada 105,38 olarak belirlendi. Isparta, bu rakam ile Akdeniz bölgesinde kırmızı bölgede yer alan tek il oldu.

Burdur'da vaka sayısı 96,97

Burdur'da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı 15-21 Mayıs tarihleri arasında 96,97 olarak belirlendi. Kentte bir önceki hafta bu rakam 99,97 olarak açıklanmıştı.