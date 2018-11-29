Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Tekeli Mehmet Paşa Camii açıklaması

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, restorasyonu devam eden yaklaşık 4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin tarihi çinilerinin çalındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada son 60 yılda yapılan incelemelerde çinilerin çalındığına dair bir tespitin olmadığına dikkat çekildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayına dair herhangi bir şikayet, bilgi, belge bulunmamasına rağmen Muratpaşa ilçesindeki restorasyonu devam eden yaklaşık 400 yıllık Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin tarihi çinilerinden bir kısmının çalındığına ilişkin daha önce de ortaya atılan iddiaların tekrarlandığına dikkat çekildi.

"Özgün olarak yerine konulacak"

"Öncelikle restorasyonu devam eden Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin son yıllarda hatta eski fotoğraflardan ve belgelerden tespit edilebildiği kadarıyla son 60 yılda çinilerin çalındığına ilişkin bir bilgi belge bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "İdaremiz uzmanlarınca düzenlenen 1960 ve 1970 tarihli tescil fişlerinde pencere alınlıkları günümüzdeki şekliyle tarif edilmiştir. Caminin kuzey girişinin sağındaki panoda bulunan çiniler dış koşullar sebebiyle 28.05.2012 tarihinde düştüğünden Antalya Müzesine teslim edilmiştir. Söz konusu çiniler Koruma Kurulundan onaylı restorasyon projesi doğrultusunda konservasyonu yapılarak özgün yerine konulacaktır. Bu çinilerin bulunduğu alınlık boş olduğundan, idaremizden teyit edilmeden ve yeterli araştırma yapılmadan zaman zaman çinilerin çalındığına ilişkin haberler yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Alınlıklar boş"

Caminin doğu ve batı kapılarının sağ ve solunda ikişer alınlık bulunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu alınlıklar boş olmakla birlikte caminin içerisinde 40 beyitlik Münferice Kasidesinin 23 beyitinin muntazaman sıralanması, kuzey dış cephesinin solunda 24, 25 ve 26, sağında da 27, 36 ve 29. beyitlerinin yer alması sebebiyle şu anda bulunmayan 11 beyitin caminin doğu, batı dış cephelerinde -önceki yüzyıllarda- olabileceğine ilişkin bazı görüşleri bulunmakta, bu konudaki inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. İddia edildiği gibi kapı kanatları üzerindeki süslemeler altın yaldızlı mühür olmayıp, söz konusu kapı üzerindeki kabaralar için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.05.2008 tarih ve 2391 sayılı kararı ile onaylanmış rölöve proje eki raporda V-Süslemeler başlığı altında çok sade olarak inşa edilen Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin ahşap kapı kanatlarının özellik arz etmemekle beraber, üzerinde kıvrık dallarla süslemeler bulunmaktadır tanımlaması yapılmıştır."

Uzman ekip tarafından çalışmalar yürütülüyor

Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin tarihi, kültürel, ender karakteristik bütün özgün özelliklerini sergilemesine olanak taşıyacak şekilde restorasyonunun yapılması için bölge müdürlüğü azami gayret ve çaba sarf ederken, restorasyon konusunda öğretim üyelerinden oluşan bilim heyeti gözetiminde restorasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.