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Antalya Vali Yardımcısı Sezgin'in acı günü

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin’in babası Mustafa Sezgin (79) Korkuteli’de vefat etti.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in babası Mustafa Sezgin (79) Korkuteli'de vefat etti.


Sezgin'in cenazesi Yelten Mahallesi'nde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yelten Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazını Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Vali yardımcısı Sezgin, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

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