Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Turizmin pik yılı olan 2019 yılının verilerine ulaşmayı hedefliyoruz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın Ocak ayı itibarı ile iyi bir sezon açılışı yaptığını belirterek, "Turizm sezonumuzun iyi geçeceğini öngörüyoruz. Geçen yılı rahatlıkla geçeceğiz. Ama biz turizmin pik yılı olan 2019 yılının verilerine ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yıl yakalarız” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından düzenlenen programda, asrın felaketi olarak anılan ve 11 ili etkileyen afette, Antalya'ya gelen depremzedeleri Alanya'da bulunan otellerde ağırlayan sektör temsilcilerine teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya gelen depremzedelere kapılarını açan tüm otel işletmecilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı, “Milyonlarca insanın mağdur olduğu ve 50 binin üzerinde can kaybının yaşandığı deprem felaketinde Antalya olarak ilk gün harekete geçtik. Hemen kriz masamızı oluşturduk. Çok büyük bir felaket ve mağduriyet yaşanıyordu. Hemen şehrimize gelecek depremzedelere kucak açmak için hazırlıklara başladık. İlk depremzede grubumuz kara yoluyla geldi. Hatay ve Maraş istikametinden gelen herkes Alanya'da kaldı. Alanya bu konuda müthiş bir özveri ve başarı gösterdi. Alanya'daki otelcilerimize nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bu toplantının yapılacağı bana iletilince hemen programlarımı iptal ettim. Çünkü marifet iltifata tabi. Harika bir iş çıkardınız. 230 binden fazla kişi şehrimize geldi. Biz gelen vatandaşlarımızdan 80 binini otellerimizde ağırladık. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir sorun çıkmadı. Sizler ve çalışanlarınız sadece otellerinizi değil, gönüllerinizi açtınız. Gerçek bir ev sahipliği yaptınız. Ben devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnancımız odur ki bu yaptığınız iyilik sizlere bereketiyle geri dönecektir. Çünkü sizler depremzedelerimizin yeme içmeden, kıyafetlerine kadar her ihtiyaçlarını temin ettiniz. Tüm kalbimle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” dedi.

“Güzel bir sezon geçireceğiz”

Antalya'nın Ocak ayı itibarı ile iyi bir sezon açılışı yaptığını vurgulayan Vali Yazıcı, “Turizm sezonumuzun iyi geçeceğini öngörüyoruz. Geçen yılı rahatlıkla geçeceğiz. Ama biz turizmin pik yılı olan 2019 yılının verilerine ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yıl yakalarız. Antalya denilince akla sadece deniz, kum ve güneşin gelmiyor. Dünyanın en iyi ve en kaliteli otel hizmetinin verilmesi de geliyor. Lütfen bu kaliteyi bir tık bile olsa aşağı düşürmeyelim. Zaten en iyi ve en güzelini yapıyorsunuz. Bir kez daha gösterdiğiniz insanlıktan ve misafirperverlikten dolayı tüm hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.