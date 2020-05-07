Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz"

Gevşersek başa dönebiliriz. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım" dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferans sistemi ile Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Vali Karaloğlu Antalya'ya özgü tedbirlerin alınması ve tarımda kısıtlama yapılmamasından dolayı Antalya'nın süreçten en az etkilenen il olabileceğini belirtti. Salgın nedeniyle bazı OSB'de yüzde 50'lilere varan üretim kayıpları yaşanırken Antalya OSB'de bu oran yüzde 15'ler kaldı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na sektöre sağladığı destek için teşekkür etti.

Toplantı neticesinde Antalya OSB'nin pandemi döneminde, ne kadar etkilendiğinin rakamlarla ortaya çıkacağına vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Özellikle nisan ayının OSB'deki rakamlarını merak ediyorum. Bir önceki yıla göre yüzde kaç kaybımızın olduğu zaten elektrik su tüketiminden ortaya çıkar. Türkiye'de OSB'ler arasında bir sıralama yapılsa zannediyorum Antalya OSB sıralamada en az düşüş yaşayan sanayilerden birisi olur” ifadelerini kullandı.

"Son bir ayda yüzde 15 negatif tüketim"

Toplantıya Vali Karaloğlu'nun da belirttiği gibi Bölgedeki üretim potansiyelinin ana göstergelerinden biri olan aylık toplam elektrik tüketiminin değerlendirilmesi ile başlandı. Antalya OSB sanayicilerinin Mart ayı elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı, Nisan ayı elektrik tüketiminin ise bir önceki aya göre (Mart 2020) yüzde 17 oranında düştüğü, 2019 yılının aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleştiği görüldü. Son 1 ayda gerçekleşen yüzde 15'lik negatif tüketimin Türkiye'deki diğer OSB'ler ile kıyaslandığında Antalya OSB'nin en az düşüşün yaşandığı OSB'ler arasında yer aldığı belirlendi.

Antalya'ya özel tedbirler alındı

Hem Türkiye'de hem de Antalya'da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterdiklerini belirten Vali Karaloğlu, “Bir taraftan salgın ile mücadele ederken bir taraftan da özellikle gıdada üretim zincirinin sürmesi için çalıştık. Salgın süresinde de sonrasında da insanların gıdaya erişmesi büyük önem arz ediyor. Onun için Antalya'da gıdanın hem tarım hem sanayi kısmında sorun yaşanmaması için şehrimize özgü tedbirleri uyguladık. Sağlık Bakanımızın ifadesiyle salgında ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamaya Kontrollü Sosyal Yaşam aşaması diyoruz. İnşallah bu aşamada da süreci en iyi şekilde yöneteceğiz. Ancak bu aşamaya geçişin halkımızı bir rehavete sevk ettiği gibi bir görünütü söz konusu. Kısıtlamaların gevşetilmeye başlanması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum, tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen önemini koruyor. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım” şeklinde konuştu.

"Tedbirler işe yaradı Antalya'da üretim hız kesmedi"

Mart ayından bu güne kadar yaşanan gelişmeleri değerlendiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vali Karaloğlu'nun sektöre sağladığı desteğin kaybın minimumda kalmasında önemli bir rol oynadığını belirterek “Birçok OSB'de yüzde 50'leri aşan üretim düşüşü söz konusu. İnanıyoruz ki Bölgemiz bu süreci en az kayıpla atlatan OSB'lerden birisi olacak. Bu dönemde 129 firmamız sokağa çıkma yasaklarından muaf tutularak üretimin sürmesi sağlanmıştır. Bu istisna üretim açısından çok önemli bir destektir. Antalya süreci Sayın Valimiz önderliğinde çok iyi yönetmiştir. Antalya OSB tarım sektörüne hammadde sağlayan çok büyük bir OSB'dir. Eğer bu tedbirler alınmamış olsaydı ve firmalarımızın üretiminde aksamalar meydana gelseydi tarım ürünlerinde ciddi sıkıntılar meydana gelebilirdi. Bu bakımdan Antalya OSB sanayicileri sayın Valimize müteşekkirdir” dedi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve diğer 12 heyet üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Şubat ve Mart ayı mizanı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Covid-19 salgını kapsamında alınan ve alınacak önlemler ile bölge katılımcılarının talepleri görüşülüp karara bağlandı.