Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Pansiyonculuk turizmi yapmalıyız"

Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Batı Antalya'nın Turizmin Geleceği" konulu panel Demre'de yapıldı. Panelde konuşan Vali Karaloğlu, Demre'nin doğal ve tarihi güzellikler açısından zengin olduğuna vurgu yaparak, “Bu bölgeyi kültür ve turizmin merkezi yapacağız” dedi.

Demre Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen panele Vali Münir Karaloğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sektör temsilcileri ve Demreliler katıldı.

Kemer 12 ay turizmin yapıldığı günlere geri dönmeli

Antalya'nın 640 kilometrelik sahile sahip dünyanın en çok bilinen destinasyonlarından birisi olduğuna değinen Vali Münir Karaloğlu, “Batı Antalya'yı ikiye ayırmak gerekir. Birinci bölge tünelden Tekirova'ya kadar olan kitle turizminin Türkiye'de ilk kez yapıldığı bölgedir. İkincisi ise Batı Antalya, Tekirova'dan, Eşen Çayı'na kadar olan bölgedir. Niye bu ayrımı yaparız çünkü bu bölge Türkiye'de ilk kitlesel turizmin başladığı bölgedir. Ve resort turizminin ilk denendiği yerdir. Ama bu güne geldiğimizde maalesef Kemer geçmişe göre ivme kaybetmiştir. Mutlaka Kemer'i yeniden 12 ay turizm yapılan bir kasabaya, bir alt bölgeye çevirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Pansiyonculuk turizmi yapmalıyız

Tekirova'dan eşen çayına kadar olan kısımda daha çok çevre koruma bölgesinin ağırlıklı olduğu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Tarihi yapıları, batık şehirleri ve doğal güzellikleri içinde barındırdığı coğrafyasıyla, el değmemiş bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede kitlesel turizmden çıkıp, daha çok butik otel ve pansiyonculuk turizmi yapmalıyız. Kaş ve Kalkan'da yaşayan vatandaşlarımızı pansiyonculuk konusunda iyi eğitmeliyiz. Turizmin tabana yayılması bununla olacak. Daha çok kamp alanları ile doğayı bozmadan, tahrip etmeden koruyarak kullanmayı öğreneceğiz. Korumak, kullanmak dengesini oturtmamız lazım. İki tarafta da aşırılığa gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırımlarımız devam ediyor

Adrasan için hazırlanan projelerin tamamlandığını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Çıralı için yeni bir proje yapıyoruz. Demre'de yat limanı yarım kaldı. Çevre korumayla ilgili sorunlar var onları çözmeye çalışıyoruz. Demre'de kruvaziyer liman projemiz var bunların tamamlanması lazım. Karayolu ulaşımında da devam eden çok önemli yatırımlarımız var. Bucaktan, Korkuteli'ne, Korkuteli'nden, Elmalı'ya Elmalı'dan, Finike'ye olan duble yol çalışmaları devam ediyor. Bunların tamamı bölgenin diğer bölgelerle bağlantısını sağlayan önemli alt yapılarıdır. Bunlar olmadan bu bölgede turizmi de ticareti de geliştiremeyiz. Bu bölgede ürettiğimiz tarım ürünlerini de pazara rahat gönderemeyiz” dedi.

Batı Antalya 12 ay turizm yapacak

Batı Antalya'nın en önemli zenginliklerinden birinin dalış turizmi olduğuna değinen Vali Karaloğlu,” Kekova'daki Batık Kenti, mutlaka kontrollü olarak dalış turizmine açacağız. Burası Demre'nin turizmdeki en önemli gelir kaynağı olacak. Önemli bir konuyu burada masaya yatırıyoruz. Batı Antalya'nın tamamında 12 ay turizm yapar hale gelmeliyiz. Bölgenin ulaşım sorununu daha da iyileştireceğiz. Demre'de yarım kalan yat limanını mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Demre'deki bir marka olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin restorasyonunun planlamasında son aşamaya geldik. Bunu mutlaka yapacağız. Çünkü burası Türkiye'nin önemli turizm markası. Bu bölgeyi kültür turizminin merkezi yapacağız" diye konuştu.