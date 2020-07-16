Antalya Valisi Yazıcı, AESOB'da 75 oda başkanıyla bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve 75 Oda Başkanıyla bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği şeref defterini imzalamasının ardından gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik hakkında bilgi verdi. Kayıtlı, 96 bin 478 işyeri ve 83 bin 104 esnafımız bulunduğunu söyleyen Dere, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak, taleplerini ilgili kurumlara aktararak sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalıştıklarını kaydetti. dere şöyle devam etti: " Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi olarak şahsım, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve Oda Başkanlarımızla birlikte tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız bir çok sorunu var. Tabi bugün bu sorunları konuşmayacağız. Ancak özellikle tüm dünyayı saran Covid-19 Pandemisi nedeniyle esnafımızın yaşadığı sorunlar, yine turizm nedeniyle yaşanan sıkıntılar noktasında sizin önderliğinizde olumlu sonuçlar alınacağına, devletin şefkatli ve gülen yüzünü her zaman esnaf ve sanatkarımıza, hemşerilerimize göstereceğinize, vereceğiniz desteklerle esnaf ve sanatkarlarımızı gururlandıracağınıza yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Antalya'mıza, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyor, nezaket ziyaretiniz için 83 bin esnafım adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve esnaflar ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Önümüzdeki süreçlerde sık sık bir araya gelerek, küçük toplantılar gerçekleştirmeyi istediğini söyleyen Vali Yazıcı, esnaf ve sanatkarlar ile sohbet ettiğinde, şehirdeki tüm vatandaşlara temas etmiş gibi hissettiğini kaydetti. Vali Yazıcı, " Çünkü sizler, bir çok farklı alanda faaliyet gösteriyor ve şehrin nabzını tutuyorsunuz. Bana göre, en rahat bilgi alabilecek kişiler sizlersiniz. Bir yandan sizlerin taleplerini dinlerken, bir yandan da ilçedeki durumlarla ilgili sizlerle istişarelerde bulunacağız. Günümüzde, iletişim çağında sizlerle bir arada olmanın, iletişim halinde bulunmanın değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde, ben sizleri ilçelerinizde ziyaret edeceğim ve zaman sınırlaması olmadan sohbet edeceğiz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Temsil ettiğiniz kitlenin sorun ve sıkıntılarından haberdar olarak çözümü noktasında hep beraber, birlik içerisinde çalışacağız. Geçtiğimiz yıl ülkemizin turizm gelirlerinin büyük bir bölümü Antalya'dan karşılanmış, bu büyük bir onur. Antalya çok önemli bir kent, gerek turizm gerekse tarım olmak üzere Antalya'mızın öneminin farkındayız. Tabi ki şehrimizin sorunları da var. Bu sorunları çözmek için de hep birlikte gayret edeceğiz. İletişim halinde olarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak taleplerimizi dile getirecek, sorunlarımıza çözüm önerileri sunacağız.” dedi.

Görüşmenin ardından AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vali Ersin Yazıcı'ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.